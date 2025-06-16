Дом под защитой: как работают умные домофоны «Ростелеком. Ключ»

Чувствовать себя в безопасности в собственном доме — базовая потребность для каждого человека. Но чем больше квартир в подъезде, тем чаще спокойствие жильцов может быть нарушено. Если возможностей старого домофона уже не достаточно для комфортного проживания, пора обратить внимание на новые технологии.

Домофоны давно перестали быть просто устройством для связи с посетителями у двери. Сегодня это многофункциональные системы, обеспечивающие безопасность и контроль доступа. Одно из современных решений — многофункциональный сервис «Ростелеком. Ключ».





«Все знают, что „Ростелеком“ — один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг. Это интернет, интерактивное телевидение и мобильная связь. Но кроме этих сервисов на территории всей России „Ростелеком“ внедряет многофункциональную платформу „Ростелеком Ключ“. Основными услугами этой платформы являются умные домофоны, видеонаблюдение, умный шлагбаум и цифровые счётчики», — рассказывает директор по работе с массовым сегментом Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Маер.

В Калининградской области сервисами платформы «Ростелеком. Ключ» уже пользуются жильцы порядка 4000 квартир. Большинство — через мобильное приложение (3+). С ним для доступа в подъезд не нужен даже ключ. Это очень удобно: видеовызовы с домофона поступают прямо на экран гаджета. Открыть дверь можно в один клик, даже если вы находитесь далеко от дома. Для гостей, врача, курьера, рабочих или репетитора можно сформировать одноразовый код доступа. Не хотите, чтобы неожиданный вызов разбудил вас или ребёнка? Активируйте режим «Не беспокоить». Вызовы будут заблокированы на необходимый промежуток времени. И даже временное отсутствие интернета — не проблема. Приложение сгенерирует пятизначный код, который будет действовать в течение суток.





В мобильное приложение заведены и все остальные сервисы. К примеру, можно легко следить за происходящим во дворе, подъезде или лифте как в реальном времени, так и в записи. В зависимости от выбранного тарифа архив хранится до 60 дней.

По желанию в платформу также можно интегрировать умные шлагбаумы. Они могут открываться через приложение или автоматически, распознавая номер автомобиля жильца. При необходимости скорая или пожарная машина также проедут без проблем — шлагбаумы идентифицируют спецтранспорт. Также можно сформировать временный код доступа для гостей. Он будет действовать в течение суток.

Как подключиться к сервису «Ростелеком Ключ»?

Для подключения необходимо провести общедомовое собрание собственников и принять соответствующее решение. Следующий шаг — обращение в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

«Мы подключаем эту услугу в любых домах: в новостройках и на вторичном рынке. Можем предоставлять услугу как в отдельном доме, так и в крупных микрорайонах. Главным условием для предоставления данных услуг является наличие технологии волоконно-оптической линии связи от «Ростелеком», а также желание жителей пользоваться новыми современными услугами «Ключа», — разъясняет Наталья Маер.

«Ростелеком» предоставляет услуги «ключа» как напрямую, так и через посредников — строительные и домофонные компании. Сотрудничество с одной из них — «Домофоны плюс» — длится с 2022 года. По словам директора компании Дениса Большедворского, большой обратной связи от жильцов за это время он не получал.

«Наверное, это один из основных показателей того, что мобильное приложение работает, люди им пользуются и, соответственно, не звонят и не жалуются. Обычно обратная связь там, где какие-то возникают проблемы. „Ростелеком Ключ“ на сегодняшний день — это стабильная надёжная связь. Мы ставим хороший домофон и подключаем качественное мобильное приложение, создаётся глобальная инфраструктура для дома», — рассказывает Денис Большедворский.

Важно, что «Ростелеком. Ключ» — это полностью российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелеком-ЦОД». Особое внимание уделяется цифровой безопасности. «Благодаря отдельной оптике настраивается защищённый VPN-канал между домофоном и серверами „Ростелеком“. Все устройства защищены благодаря выделенной линии, что исключает возможность взлома», — объясняет Денис Большедворский.

Тысячи пользователей уже доверили свои дома «Ростелеком. Ключ». По данным за 2024 год, цифровым сервисом пользуются в 335 городах России, а это почти треть страны. Установлено уже более 120 тысяч умных устройств «Ростелекома», среди которых домофоны, комплексное видеонаблюдение, контроль доступа, счётчики и шлагбаумы.