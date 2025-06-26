Трудоустройство мечты ближе, чем кажется!

Прими участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 27 июня, и получи всё, что нужно для уверенного старта!
Что тебя ждёт:
-
Фестиваль профессий
-
Работа от 66 региональных компаний
-
Советы экспертов по выбору профессии и обучению
-
Общение один на один с работодателями
-
Лайфхаки для роста — полезные мастер-классы
Где и когда:
Калининград — с 10:00 до 14:00, ул. Согласия, 39
Черняховск — с 11:00 до 14:00, ул. Калинина, 6
Советск — с 11:00 до 13:00, ул. Рабочая, 14а
Правдинск — с 14:00 до 16:00, пл. 50-летия Победы, 1
Не упусти возможность найти своё дело по душе! Вход свободный. Приходи и бери будущее в свои руки!
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры». 12+