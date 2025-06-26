Трудоустройство мечты ближе, чем кажется!

Прими участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 27 июня, и получи всё, что нужно для уверенного старта!

Что тебя ждёт:

Фестиваль профессий

Работа от 66 региональных компаний

Советы экспертов по выбору профессии и обучению

Общение один на один с работодателями

Лайфхаки для роста — полезные мастер-классы





Где и когда:

Калининград — с 10:00 до 14:00, ул. Согласия, 39

Черняховск — с 11:00 до 14:00, ул. Калинина, 6

Советск — с 11:00 до 13:00, ул. Рабочая, 14а

Правдинск — с 14:00 до 16:00, пл. 50-летия Победы, 1

Не упусти возможность найти своё дело по душе! Вход свободный. Приходи и бери будущее в свои руки!

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры». 12+