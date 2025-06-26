Трудоустройство мечты ближе, чем кажется!

Прими участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 27 июня, и получи всё, что нужно для уверенного старта!

Что тебя ждёт:

  • Фестиваль профессий

  • Работа от 66 региональных компаний

  • Советы экспертов по выбору профессии и обучению

  • Общение один на один с работодателями

  • Лайфхаки для роста — полезные мастер-классы


Где и когда:

Калининград — с 10:00 до 14:00, ул. Согласия, 39

Черняховск — с 11:00 до 14:00, ул. Калинина, 6

Советск — с 11:00 до 13:00, ул. Рабочая, 14а

Правдинск — с 14:00 до 16:00, пл. 50-летия Победы, 1

Не упусти возможность найти своё дело по душе! Вход свободный. Приходи и бери будущее в свои руки!

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры». 12+

Реклама. ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области». ИНН 3906979246
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter