Медиафорум «ШУМ» соберёт федеральных экспертов и молодых авторов в Калининграде

С 12 августа по 14 сентября в Калининградской области пройдёт Всероссийский молодёжный форум «ШУМ». Регистрация открыта до 1 июля на платформе «Росмолодёжь.Форумы».

Форум объединит 1 200 молодых медиаспециалистов и свыше 100 экспертов — журналистов, редакторов, пресс-секретарей, представителей бизнеса, власти и НКО. Одним из экспертов федерального уровня станет креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинг» и руководитель культурно-образовательного проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин.

Программа форума разбита на четыре тематических заезда:

  • «ШУМ.Медиацентр» (12–18 августа) — для студенческих медиакоманд из России и зарубежья,

  • «ШУМ.Эксперименты» (22–27 августа) — для юных блогеров и корреспондентов 14–17 лет при участии «Движения Первых»,

  • «ШУМ.Профессии» (1–6 сентября) — для пресс-секретарей, медиаспециалистов, редакторов и блогеров,

  • «ШУМ.Сообщество» (9–14 сентября) — для выпускников и партнёров центра.


Форум включит деловую программу: тематические сессии, практикумы и обсуждение взаимодействия государства, медиа и бизнеса.

Форум проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и становится точкой притяжения для тех, кто хочет расти в медиа: от новичков до профи. Это не просто образовательная площадка — здесь рождаются реальные проекты и партнёрства.


«Мы – не просто кураторы. Мы – заряд энергии, навигаторы, маяки и наставники, которые помогают не заблудиться в этом бешеном потоке медиавдохновения. Наша цель – зажечь, поддержать и показать, что каждый участник способен на большее! А ты больше не просто участник — ты в медиадвижении. Здесь нет лекций ради галочки: ты уже в деле, с профессионалами. Ошибаешься, учишься, запускаешь карьеру», — говорит куратор третьего заезда, экс-креативный директор LIFE и SHOT Ольга Рогожина.

В 2024 году форум объединил участников из всей России и 85 стран. По итогам лучшие участники получили предложения о стажировках и проектах с партнёрами из бизнеса, НКО и госструктур.

«Я искала свой путь в блогинге, но он был размытым. Благодаря форуму я увидела, как идеи становятся реальностью, нашла нишу и уверенность. Теперь готовлю свой проект — и знаю, что всё получится. „ШУМ“ изменил мою жизнь — и это только начало!» — делится участница Алина Аматханова.

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство Калининградской области, АНО «Молодёжный центр «ШУМ».

Подать заявку на мероприятие можно на платформе Росмолодёжь.Форумы. Подробную информацию о проведении конкурсного отбора на программы форума можно узнать в социальных сетях Форума «ШУМ».

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