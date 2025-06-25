Дом, в котором можно жить и зарабатывать

Приморские города Калининградской области — отдельный актив недвижимости, привлекательный в первую очередь для приезжающих в регион новых жителей и инвесторов, которые рассматривают приобретение квадратных метров у моря как перспективный, долгосрочный и постоянный источник дохода. Но есть и те, кто хочет сменить место жительства и быть ближе к природе, ценя приватность, уединение и возможность ежедневно, а не только в выходные, прогуливаться у Балтийского побережья.



Всем этим потребностям отвечает современный жилой комплекс «Клевер», строительство которого идет в приморском городе Пионерский.

Чем привлекателен именно этот ЖК и в чем его значительные преимущества от ближайших конкурентов?

ЖК «Клевер» — проект известного в регионе застройщика, который находится на рынке строительства жилой недвижимости практически тридцать лет и является правопреемником первой строительной копании Калининградской области. Качество, эргономика за счет удобных планировок квартир и продуманности как внутренних, так и общедомовых пространств, элитарность в деталях, комфорт и, главное, высокая ликвидность приобретаемого жилья — всё это главные принципы застройщика «Калининградстройинвест».





Жилой квартал «Клевер» находится в уютном городе-курорте Пионерском на побережье Балтийского моря. Это квартал с авторской архитектурой, объединивший в себе комфорт и уют городской и загородной жизни на фоне уникальной природы янтарного края. Среди основных преимуществ ЖК — транспортная доступность и развитая инфраструктура, благоустроенные дворы с площадками без машин, круглосуточное видеонаблюдение. Каждый подъезд оборудован просторными местами для хранения колясок и велосипедов, а также санузлом для жителей ЖК, которые располагаются на минус первом (-1) этаже.

Традиционно для застройщика и его проектов — разнообразные планировки квартир, которые отвечают любому спросу. Особенность данного комплекса — наличие двухуровневых квартир с террасами. Высокие потолки в квартирах создают ощущение простора и комфорта в каждой комнате.

«Клевер» — дважды курортный жилой комплекс, поскольку находится в уникальном месте между Светлогорском и Пионерским, имея инфраструктуру двух городов-курортов. Здесь, где природа встречается с комфортом, располагается идеальное место для жизни и отдыха. Идея объединения курортной жизни с уникальной природой янтарного края прослеживается во всём образе квартала, его архитектуре и наполнении. Район, где находится комплекс домов, очень экологичный. Этому статусу соответствуют и натуральные материалы, используемые в отделке и благоустройстве. Отделка выполнена с применением декоративной штукатурки и клинкерной плитки естественных оттенков.

В шаговой доступности берег Балтийского моря с песчаными пляжами. А для любителей активного отдыха и природы рядом проходит велодорожка.

Всего в комплексе пять домов. Закрытая внутридомовая территория. Дизайнерские места общего пользования в стиле современной классики. Светлые тона обеспечивают лёгкость пространству.





Здесь, в«Клевере», предусмотрена установка самых популярных среди детей игровых комплексов, «лазилок», качелей. Все площадки традиционно будут выполнены в экостиле.

Просторные и безопасные зоны для занятий спортом оснащены всем необходимым для тренировок на свежем воздухе.

И, конечно, озеленение. Основной упор сделан на цветущие кустарники. Они будут высажены по периметру домов, образуя интересные ландшафтные композиции.

Пешеходная доступность составляет: до пляжа 11 минут; до велодорожки 2 минуты; до остановки общественного транспорта 2 минуты и до станции ЖД — 6 минут на автомобиле.





Технические характеристики и особенности ЖК

Фундамент — плита. Перегородки и межквартирные стены — газосиликатный блок. Окна — однокамерный стеклопакет с покрытием термофлот (покрытие, удерживающее тепло зимой, прохладу летом), цветной профиль с фасадной стороны.

Остекление лоджий — однокамерный стеклопакет, цветной профиль с фасадной стороны. Наружная отделка здания — утепление каменной ватой толщиной 80–100 мм, с покрытием декоративной штукатуркой, клинкерной плиткой. Кровля — плоская, неэксплуатируемая.

Стояки канализации в квартирах расположены в нишах, что позволяет эргономично использовать имеющееся пространство. Предусмотрены каналы для прокладки трасс от кондиционеров. Выход с квартиры на лоджию — двери в пол. Доступная среда реализована и во входных группах подъездов.

Лифт в каждом подъезде (грузопассажирский) с индивидуальным дизайном, опускается в подвал для удобного использования хозяйственных кладовых и колясочных. Остановка лифта предусмотрена в том числе на уровне земли — то есть здание имеет беспрепятственный вход без пандусов и ступеней.

Отделка мест общего пользования по индивидуальному дизайн-проекту. Алюминиевые входные (подъездные) двери с системой контроля доступа с возможностью открывать двери с телефона и просматривать видео с камер. Камеры видеонаблюдения во дворе и по периметру, в лифте.

Доступ машин во внутренний двор будет ограничен — только для разгрузки/выгрузки и для спецтехники. Стоянка внутри двора запрещена. Все парковочные места будут размещены по периметру комплекса.

Внутренняя придомовая территория будет огорожена забором, установленным между зданиями.

Строительство трёх дорог вокруг комплекса позволит создать удобный проезд вокруг территории. Также это решение позволит возможность увеличить количество парковочных мест.





Проектные декларации:

ЖК «Клевер» дом № 3 | 6-этажный дом по адресу Город Пионерский от застройщика СЗ ЛИДЕР | ID дома: 65173 | ЕИСЖС

ЖК «Клевер» дом № 4 | 6-этажный дом по адресу город Пионерский от застройщика СЗ ЛИДЕР | ID дома: 61144 | ЕИСЖС

ЖК «Клевер» дом № 5 | 6-этажный дом по адресу город Пионерский от застройщика СЗ ЛИДЕР | ID дома: 61145 | ЕИСЖС

Сайт застройщика: КалининградСтройИнвест — официальный сайт застройщика