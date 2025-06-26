Бизнес-завтрак «ПРО_электро» и «САРОС»: технологии, новинки и реализованные проекты

25 июня прошёл бизнес-завтрак «ПРО_электро» и компании «САРОС», который собрал ведущих проектировщиков региона. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, презентации новинок и обсуждения реализованных объектов.

Группа компаний «САРОС» — это 5 заводов, собственная база конструкторской документации и более 2000 наименований продукции, включая новинки и эксклюзивные решения. 
Основные моменты бизнес-завтрака:
  • Представили инновационные светотехнические решения и эксклюзивные новинки ассортимента: смарт-панели и опоры с интеграцией голосового помощника, Wi-Fi и динамиков. 
  • Продемонстрировали реализованные объекты — от городских и архитектурных проектов до уникальных кастомных изделий с использованием логотипов заказчика и декоративно-оформленными светильниками. 
  • Обсудили современные технологии, которые активно применяет «САРОС» на собственных производственных площадках. Так, компания активно внедряет полимеры в свою продукцию, разработала уникальную форму фланцев. 


Технологии «САРОС», представленные на встрече:
  • Литьё алюминия, токарная и фрезерная обработка — для создания прочных и долговечных корпусов светильников и опор.
  • Лазерная и плазменная резка металла — обеспечивает точную кастомизацию продукции, позволяет воплощать сложные дизайнерские решения, включая нанесение узоров и логотипов.
  • Горячее цинкование металла — гарантирует антикоррозийную защиту всех опор и металлических конструкций.
  • Автоматическая порошковая окраска — обеспечивает долговечность и эстетичность изделий.
  • Производство собственной оптики для светодиодов и комплектующих — залог эффективности и качества светильников.
  • Тестирование в собственной светотехнической лаборатории: климатические камеры, фотометрические лаборатории, стенды электрических испытаний.
  • Разработка и внедрение запатентованных технических решений, включая уникальные инженерные опоры с интеграцией электро- и слаботочного оборудования внутри конструкции.
  • Комплексные светотехнические расчёты и 3D-визуализация проектов — современные инструменты для точного проектирования и согласования решений.


Оборудование от компании «САРОС» установлено при реконструкции улицы Красноармейская в Багратионовске и на променаде в Зеленоградске, также на Парадной набережной в Калининграде. Одним из знаковых проектов, реализованных компанией, является парк Галицкого в Краснодаре. 

#ПРО_электро #САРОС #технологии #новинки

Справка

ПРО_электро электротехническое оборудование

г. Калининград, ул. Туруханская, 3А
+7 (4012) 30 73 70
proelectro.pro
Реклама. ООО Профи-Центр. ИНН 3917046788
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter