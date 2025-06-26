Бизнес-завтрак «ПРО_электро» и «САРОС»: технологии, новинки и реализованные проекты

25 июня прошёл бизнес-завтрак «ПРО_электро» и компании «САРОС», который собрал ведущих проектировщиков региона. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, презентации новинок и обсуждения реализованных объектов.

Представили инновационные светотехнические решения и эксклюзивные новинки ассортимента: смарт-панели и опоры с интеграцией голосового помощника, Wi-Fi и динамиков.

Продемонстрировали реализованные объекты — от городских и архитектурных проектов до уникальных кастомных изделий с использованием логотипов заказчика и декоративно-оформленными светильниками.

Обсудили современные технологии, которые активно применяет «САРОС» на собственных производственных площадках. Так, компания активно внедряет полимеры в свою продукцию, разработала уникальную форму фланцев.

Литьё алюминия, токарная и фрезерная обработка — для создания прочных и долговечных корпусов светильников и опор.

Лазерная и плазменная резка металла — обеспечивает точную кастомизацию продукции, позволяет воплощать сложные дизайнерские решения, включая нанесение узоров и логотипов.

Горячее цинкование металла — гарантирует антикоррозийную защиту всех опор и металлических конструкций.

Автоматическая порошковая окраска — обеспечивает долговечность и эстетичность изделий.

Производство собственной оптики для светодиодов и комплектующих — залог эффективности и качества светильников.

Тестирование в собственной светотехнической лаборатории: климатические камеры, фотометрические лаборатории, стенды электрических испытаний.

Разработка и внедрение запатентованных технических решений, включая уникальные инженерные опоры с интеграцией электро- и слаботочного оборудования внутри конструкции.

Комплексные светотехнические расчёты и 3D-визуализация проектов — современные инструменты для точного проектирования и согласования решений.

Оборудование от компании «САРОС» установлено при реконструкции улицы Красноармейская в Багратионовске и на променаде в Зеленоградске, также на Парадной набережной в Калининграде. Одним из знаковых проектов, реализованных компанией, является парк Галицкого в Краснодаре.

Группа компаний «САРОС» — это 5 заводов, собственная база конструкторской документации и более 2000 наименований продукции, включая новинки и эксклюзивные решения.#ПРО_электро #САРОС #технологии #новинки