«SPAR Калининград»: лучший покупательский опыт в ритейле

В июне в Центре Международной торговли (Москва) в рамках XI Форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2025» состоялась ежегодная премия «Retail Week Awards».

Организаторами премии выступили Министерство промышленности и торговли РФ, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла и компания Retail Event.

В самой престижной номинации «Лучший покупательский опыт в ритейле» 1-е место и главную премию получила калининградская компания SPAR

Особенно ценна данная победа тем, что среди номинантов значились такие крупные федеральные сети, как «Магнит», «Перекресток», «Лента», «Метро», «Азбука Вкуса» и «Ашан».





Авторитетное жюри отметило не только высокий уровень клиентского комфорта в супермаркетах торговой сети, высокое качество представленных товаров и услуг, программу лояльности и мобильное приложение «Клуб Друзей» (12+), но и совершенно уникальные сервисы, которые делают покупательский опыт клиентов SPAR в Калининградской области по-настоящему уникальным. Это и собственное решение бесконтактной оплаты покупок смартфоном KD Pay, образовательные проекты компании – мобильная игра «Клуб знатоков», социальные проекты – совместный с Министерством образования конкурс «Лучшая школа: народный выбор», танцевальные часы после 22:00 в рамках марафона Shop ‘n Dance и многое-многое другое, что делает покупки в сети SPAR не просто покупками, а историей широких взаимоотношений лидера рынка FMCG и населения региона.





Что касается самого Форума розничной отрасли «Неделя российского ритейла 2025», то за 4 дня пленарных заседаний, экспертных сессий и круглых столов в шести из них приняла участие делегация компании «SPAR Калининград», в том числе учредитель и основатель компании, председатель Совета Директоров, Доктор экономических наук Олег Пономарев, заместитель генерального директора Алексей Елаев и директор по маркетингу Павел Голубев.