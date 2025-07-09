Эндопротезирование: операция, помогающая вернуть качество жизни в любом возрасте

Одной из самых серьезных травм, особенно для лиц пожилого возраста, является перелом шейки бедра. Подчас единственным решением, помогающим вернуться к активному образу жизни, является протезирование тазобедренного сустава. Как и когда ее лучше делать? Попробуем разобраться вместе с травматологом-ортопедом клиники «СитиДок» Вадимом Игоревичем Леоновым.

На самом деле показаний к операции по протезированию тазобедренного сустава может быть несколько: это и тяжелая форма артроза тазобедренного сустава, и артрит, и патологические переломы, возникающие из-за таких дефектов костной ткани, как остеопороз.

Вслед за серьезной операцией следует долгая реабилитация, поэтому бытует мнение, что лучше проводить протезирование зимой. Так ли это?

«Эндопротезирование — эффективный метод лечения, который позволяет значительно улучшить качество жизни пациента. Его лучше проводить, когда консервативное лечение не приносит облегчения, боль мешает повседневной жизни, а качество жизни значительно ухудшилось, — объяснил Вадим Леонов. — Не стоит откладывать операцию, если боль и ограничения в движении мешают жить полноценной жизнью. Оптимальное время для операции определяется врачом в каждом индивидуальном случае».

Отметим, что в клинике «СитиДок» при эндопротезировании используются современные эндопротезы суставов от зарубежных производителей, которые отличаются надежностью и долговечностью.

Записаться на консультацию по эндопротезированию можно по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а

Подробную информацию можно узнать на сайте

Телефон: +7 (4012) 30-30-13 (многоканальный).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста







