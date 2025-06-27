«МегаФон» пришел в поселки Черняховского района

Уверенный приём сигнала и скорость передачи данных до 40 Мбит⁄с получили жители в трех населённых пунктах Черняховского района Калининградской области — поселках Долинино, Заречье и Краснополянское. Оператор установил телеком-оборудование, поддерживающее сети четвертого поколения и технологию VoLTE.

Специалисты построили современные объекты связи в Черняховском районе, задействовав комбинацию низкочастотного и среднечастотного диапазонов, что позволило создать уверенное покрытие LTE‑сети и обеспечить стабильную передачу сигнала на территории нескольких населённых пунктов.

В зону покрытия LTE попали не только поселки, но и участок проходящей через них автодороги А-229 «Калининград – Черняховск», а также живописной реки Анграпа, где проходят туристические сплавы на каяках.


«Расширение покрытия LTE и внедрение технологии VoLTE в поселках Черняховского района — это прямое отражение нашей стратегии по обеспечению высокоскоростным мобильным интернетом и качественной связью каждого жителя Калининградской области. Теперь цифровые сервисы, онлайн-образование, телемедицина и возможности для развития малого бизнеса стали реальностью для жителей этих поселков», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Развитие телеком-инфраструктуры в Черняховском районе также расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Справка

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МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

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Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

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8 800 550 05 00
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