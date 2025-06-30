Парк аттракционов «Юность»: яркое празднование Дня города!

Приглашаем всех жителей и гостей Калининграда окунуться в атмосферу праздника и насладиться незабываемым событием!

5 и 6 июля 2025г.с 12:00 до 15:00.

Программа мероприятия:

Анимация

Иллюзионист-фокусник

Шоу мыльных пузырей

Исторические танцы

6 июля — Средневековый балаган

Приходите всей семьей и проведите этот день весело и интересно! Пусть праздник оставит яркие впечатления и приятные воспоминания!

Дополнительную информацию о мероприятиях и акциях парка смотрите на нашем сайте park-unost.ru и страницах социальных сетей.

Мы ждем вас в гости!

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