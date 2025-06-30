Парк аттракционов «Юность»: яркое празднование Дня города!

Приглашаем всех жителей и гостей Калининграда окунуться в атмосферу праздника и насладиться незабываемым событием!Дата: 5 и 6 июля 2025г.
Время: с 12:00 до 15:00.
Программа мероприятия:
- Анимация
- Иллюзионист-фокусник
- Шоу мыльных пузырей
- Исторические танцы
- 6 июля — Средневековый балаган
Приходите всей семьей и проведите этот день весело и интересно! Пусть праздник оставит яркие впечатления и приятные воспоминания!
Дополнительную информацию о мероприятиях и акциях парка смотрите на нашем сайте park-unost.ru и страницах социальных сетей.
Мы ждем вас в гости!0+