На природу и на дачу: закупаемся без переплат со «Светофором»

Как поется в известной песне, «лето — это маленькая жизнь», и проводить его хочется активно и ярко. Отпускные приключения, походы и сплавы, «трудовые подряды» на даче — из всего этого и состоит насыщенный летний сезон. Чтобы успеть все и не пропустить ничего интересного, важно грамотно планировать свое время и, конечно же, бюджет.

Собираетесь за город и при этом не хотите объезжать разные магазины и торговые сети в поисках оптимальных цен? Не раздумывайте долго, езжайте в «Светофор» — здесь вам помогут сэкономить время и деньги!



— Каша перловая с говядиной по-походному ж/б 340 г — 59,39 р.

— Голубцы ленивые 325г ж/б ключ «Совок» — 114,76 р.

— Икра грибная из шампиньонов 500 г — 154,44 р.

— Колбаски для жарки «С зеленым луком» кат.Б 350 г — 158,12 р.

— Набор для чахохбили (лоток) зам. вес. — 233,64 р.

— Котлеты «Королевские» из шампиньонов 900 г — 280,80 р.

— Котлеты куриные Вкусные в панировке зам. фас. 1кг — 429,01 р.

— Коктейль из морепродуктов Ассорти в заливке 350 г «Санта-Бремор» — 193,13 р.

— Корнишоны по-чилийски «Кубаночка» 500 г — 128,98 р.

— Завтраки готовые Колечки с ягодным вкусом 500 г — 93,87 р.

— Макаронные изделия «Знатные», А, в/с 450 г — 41,82 р.

— Крупа гречневая ядрица высший сорт 800 г — 52,54 р.

— Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г д/п НМЖК — 179,24 р.



— Каша гречневая с говядиной по-походному ж/б 340 г — 62,96 р.— Каша перловая с говядиной по-походному ж/б 340 г — 59,39 р.— Голубцы ленивые 325г ж/б ключ «Совок» — 114,76 р.— Икра грибная из шампиньонов 500 г — 154,44 р.— Колбаски для жарки «С зеленым луком» кат.Б 350 г — 158,12 р.— Набор для чахохбили (лоток) зам. вес. — 233,64 р.— Котлеты «Королевские» из шампиньонов 900 г — 280,80 р.— Котлеты куриные Вкусные в панировке зам. фас. 1кг — 429,01 р.— Коктейль из морепродуктов Ассорти в заливке 350 г «Санта-Бремор» — 193,13 р.— Корнишоны по-чилийски «Кубаночка» 500 г — 128,98 р.— Завтраки готовые Колечки с ягодным вкусом 500 г — 93,87 р.— Макаронные изделия «Знатные», А, в/с 450 г — 41,82 р.— Крупа гречневая ядрица высший сорт 800 г — 52,54 р.— Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г д/п НМЖК — 179,24 р.

Само собой, это далеко не полный перечень продуктов, которые предлагает «Светофор». В частности, здесь всегда представлен широкий выбор кондитерских изделий для больших и маленьких сладкоежек — от конфет до мороженого. И все это по отличным ценам! Вот лишь несколько позиций:

— Карамель «Крут Фрут» с шипучей начинкой 500гр — 112,16 р.

— Конфета «Му-муйка парное молочко» 500г — 202,82 р.

— Конфета халва подсолнечная глазированная 1 кг — 270,54 р.

— Кексы для детского питания с банановым джемом 420 г — 130,60 р.

— Мороженое «Балтийское» слив. в ваф. стаканчике 70 г 8% БЗМЖ — 35,10 р.

В заботе о постоянных и новых покупателях, в «Светофоре» не забывают и про их домашних питомцах. В магазинах сети всегда можно найти также корм для животных, цены на который также приятно удивят. В частности, сегодня «Светофор» предлагает: CAT&MAN для взрослых кошек с говядиной 1,9 кг за 342,79 р. и Winner Meat консервированный, говядина/курица соус д/взрослых кошек 75г — за 17,67 р.

Также в магазинах «Светофор» представлен широкий выбор товаров для дома, гигиенических средств и бытовой химии. К примеру, гель «Sanfor Универсал лимонная свежесть» 1 л сегодня можно купить за 104,80 р., а гель-концентрат для мытья посуды, овощей и фруктов Oceando 1,5 л — за 323,20 р.

И это лишь малая часть впечатляющего ассортимента товаров, которые можно приобрести с ощутимой выгодой в сети магазинов «Светофор». В результате даже те товары, которые в других торговых точках традиционно обходится дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.