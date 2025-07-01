Руководству ООО «Электросеть» вынесен приговор за мошеннические схемы

Руководитель компании ООО «Электросеть» привлечен к уголовной ответственности за мошеннические схемы.

Компания-посредник закупала у гарантирующего поставщика и перепродавала энергоресурс населению, скрывая своих абонентов и фактические объёмы продажи электричества.

Решением суда удовлетворен иск о возмещении ущерба «Россети Янтарь» на сумму свыше 500 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

«Россети Янтарь Энергосбыт» — единственный гарантирующий поставщик электроэнергии в Калининградской области.

Для гарантированного обеспечения электроэнергией потребители могут оформить договорные отношения с «Россети Янтарь Энергосбыт» через интернет-приёмную на сайте yantarenergosbyt.ru или в любом из офисов компании.

Уточнить информацию можно по единому бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-250-8-458.


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