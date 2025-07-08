В июле в «Клинику Эксперт» приедут врачи из столичных клиник

Теперь получить консультацию ведущих врачей федеральных клиник можно не выезжая из города! Это редкая возможность пройти диагностику и лечение у экспертов с многолетним опытом, не тратя время и деньги на поездки в столицы.
Преимущества приема у приезжающих специалистов:
- Экономия — не нужно ехать в Москву или Петербург.
- Доступ к передовым методикам — врачи применяют современные протоколы.
- Быстрая диагностика — решение сложных случаев за 1-2 визита.
- Экспертное второе мнение — если лечение не дает результата.
Расписание приема специалистов:
15 и 29 июля Нагорный Валерий Николаевич — невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (Москва, МЦ Елены Малышевой)
- Лечение болей в спине и суставах
- Диагностика межпозвоночных грыж
- Терапия хронических болевых синдромов
24 июля Лоздовский Андрей Андреевич — ортопед-травматолог, стаж 17 лет (Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)
- Операции на стопе и суставах
- Лечение артрозов, травм, последствий переломов
- Реабилитация после спортивных травм
24–25 июля Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)
- Малоинвазивные операции на позвоночнике
- Лечение опухолей спинного мозга
- Радиочастотная денервация
2 и 3 августа Мачалов Антон Сергеевич — сурдолог, д.м.н., стаж 14 лет (Москва, НМИЦО)
- Диагностика и лечение нарушений слуха
- Кохлеарная имплантация
- Подбор и настройка слуховых аппаратов
Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА