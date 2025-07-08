В июле в «Клинику Эксперт» приедут врачи из столичных клиник

Теперь получить консультацию ведущих врачей федеральных клиник можно не выезжая из города! Это редкая возможность пройти диагностику и лечение у экспертов с многолетним опытом, не тратя время и деньги на поездки в столицы.

Преимущества приема у приезжающих специалистов:

Экономия — не нужно ехать в Москву или Петербург.

Доступ к передовым методикам — врачи применяют современные протоколы.

Быстрая диагностика — решение сложных случаев за 1-2 визита.

Экспертное второе мнение — если лечение не дает результата.





Расписание приема специалистов:

15 и 29 июля Нагорный Валерий Николаевич — невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (Москва, МЦ Елены Малышевой)

Лечение болей в спине и суставах

Диагностика межпозвоночных грыж

Терапия хронических болевых синдромов

24 июля Лоздовский Андрей Андреевич — ортопед-травматолог, стаж 17 лет (Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

Операции на стопе и суставах

Лечение артрозов, травм, последствий переломов

Реабилитация после спортивных травм

24–25 июля Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)

Малоинвазивные операции на позвоночнике

Лечение опухолей спинного мозга

Радиочастотная денервация

2 и 3 августа Мачалов Антон Сергеевич — сурдолог, д.м.н., стаж 14 лет (Москва, НМИЦО)

Диагностика и лечение нарушений слуха

Кохлеарная имплантация

Подбор и настройка слуховых аппаратов

Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

— в группе ВКонтакте

— в Телеграм-канале

Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА