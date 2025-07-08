В июле в «Клинику Эксперт» приедут врачи из столичных клиник

Теперь получить консультацию ведущих врачей федеральных клиник можно не выезжая из города! Это редкая возможность пройти диагностику и лечение у экспертов с многолетним опытом, не тратя время и деньги на поездки в столицы.

Преимущества приема у приезжающих специалистов:

  • Экономия — не нужно ехать в Москву или Петербург.
  • Доступ к передовым методикам — врачи применяют современные протоколы.
  • Быстрая диагностика — решение сложных случаев за 1-2 визита.
  • Экспертное второе мнение — если лечение не дает результата.


Расписание приема специалистов:

15 и 29 июля Нагорный Валерий Николаевич — невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (Москва, МЦ Елены Малышевой)

  • Лечение болей в спине и суставах
  • Диагностика межпозвоночных грыж
  • Терапия хронических болевых синдромов

24 июля Лоздовский Андрей Андреевич — ортопед-травматолог, стаж 17 лет (Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

  • Операции на стопе и суставах
  • Лечение артрозов, травм, последствий переломов
  • Реабилитация после спортивных травм

24–25 июля Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (Санкт-Петербург, «Скандинавия»)

  • Малоинвазивные операции на позвоночнике
  • Лечение опухолей спинного мозга
  • Радиочастотная денервация

2 и 3 августа Мачалов Антон Сергеевич — сурдолог, д.м.н., стаж 14 лет (Москва, НМИЦО)

  • Диагностика и лечение нарушений слуха
  • Кохлеарная имплантация
  • Подбор и настройка слуховых аппаратов

Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru
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