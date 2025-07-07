Как будет выглядеть женщина будущего: прогноз пластических хирургов

В конце июня в Калининграде прошёл форум, организованный холдингом VIP Clinic — одной из самых влиятельных медицинских структур России в сфере эстетической медицины. Это событие собрало лучших специалистов из Москвы, Калининграда и ведущих представителей научного сообщества. Мероприятие стало не только площадкой для подведения итогов и обмена опытом, но и точкой синтеза новых подходов, трендов и методик, которые формируют лицо отрасли завтрашнего дня.

Ключевыми спикерами форума стали Екатерина Круглик и Сергей Круглик — сооснователи холдинга VIP Clinic, врачи и признанные лидеры мнений в своей области. Каждый из них совмещает практику, преподавание, научную деятельность и разработку новых подходов в эстетической медицине.

«Врач эстетической медицины будущего — это уже не просто узкий специалист — косметолог или пластический хирург. Это человек, который разбирается в обеих областях, комплексно заботится о внешности пациента с учетом его индивидуальных особенностей, а не просто назначает те процедуры, которые могут провести в клинике. В прошлое уходят процедуры мгновенного результата и неприятных в долгосрочной перспективе последствий. Те, что спустя один-три года приходится исправлять и переделывать. На первый план выходит комплексный подход и создание дорожной карты поддержания молодости и красоты на протяжении всей жизни. Когда пластический хирург работает в тандеме с косметологом и открыто говорит о том, что например, пластическую операцию пока можно отложить и получить желаемый результат космологическими процедурами. В VIP Clinic мы всегда придерживаемся именно этого экологичного подхода, без навязывания пациенту того, что ему не нужно. Этот же подход мы транслируем при подготовке молодых специалистов, — отмечает Сергей Круглик.

В своей речи Екатерина Круглик подчеркнула важность гуманистического подхода в профессии: «Эстетическая медицина — это не только про красоту, это про качество жизни. И мы как профессиональное сообщество не имеем права работать слепо "по инструкции". Я считаю, что мы просто обязаны развивать науку и нести ответственность за отрасль в целом. Ведь мы не просто корректируем внешность. Мы работаем с самооценкой, уверенностью, иногда с судьбой пациента. За последние несколько лет в обществе заметно изменилось отношение к эстетической медицине, и мы рады тому, что пациенты будущего — это люди, которые не воспринимают косметологию или пластическую хирургию как «волшебную таблетку». Пациенты будущего интегрируют её в свою жизнь, как и здоровое питание, спорт и комплекс мер для поддержания хорошего самочувствия».

Помимо основателей холдинга, на форуме выступили признанные эксперты. Так, Игорь Владимирович Костин, пластический хирург с 31-летним стажем, затронул тему изменения подходов к реконструктивным вмешательствам и интеграции доказательной хирургии в клиническую практику. Полина Юрьевна Гасникова, к.м.н., врач-дерматовенеролог с 23-летним стажем, поделилась наблюдениями о трансформации восприятия кожи как индикатора общего здоровья, а не только эстетической зоны. Дарья Владимировна Карасёва, косметолог нового поколения со стажем 7 лет, поделилась опытом внедрения инновационных технологий в ежедневную практику и ответила на вопросы молодых специалистов. Доверие миллионов и международный масштаб



С 2008 года VIP Clinic проделала путь от небольшой клиники в Калининграде до сети клиник федерального уровня, чья деятельность давно вышла за пределы России. Сегодня VIP Clinic - это две современных клиники с собственными стационарами и диагностическими отделениями, где работают более 60 высококлассных специалистов. Клиники принимают пациентов из разных стран, а врачи выступают с докладами на конгрессах в Монако, Сеуле, Женеве, Гданьске и Эр-Рияде и других городах.

Благодаря широкой международной сети партнёрств и научных коллабораций новейшие технологии внедряются в практику уже в течение нескольких недель после появления на рынке. И это высоко ценят пациенты - за более чем 15 лет работы сети клиник порядка 300 000 пациентов доверили свою красоту специалистам VIP Clinic.

Стандарты, которые становятся отраслевыми

В рамках форума обсуждались вопросы формирования отраслевых стандартов, подходы к контролю качества услуг и необходимости научной верификации процедур. Прозвучало предложение разработать независимый индекс эффективности клинических протоколов, с опорой на российские и международные критерии доказательной медицины, и интегрировать его в программы подготовки молодых специалистов.

Вопрос внедрения инициативы в процесс обучения был поручен подразделению холдинга VIP Clinic - школе «Russian School», которая инициирует образовательные программы для врачей по всей стране. На базе школы в партнерстве с VIP Clinic работают научно-образовательные направления, проводятся сертифицированные курсы и стажировки.

Бренд, который стал движением

Сегодня VIP Clinic — это не просто бренд с узнаваемым именем. Это сообщество людей, объединённых идеей развития медицины как гуманной, научной и технологичной сферы. В фокусе — не коммерция, а ценности: безопасность, компетентность, постоянное обучение, осознанное отношение к красоте.

Клиника активно реализует социальные инициативы: ежеквартальные квоты на бесплатную помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, поддержка многодетных семей, бариатрических пациентов, участие в благотворительных балах и культурных проектах.





Форум стал подтверждением того, что настоящие перемены не происходят в кулуарах или на трибунах. Они рождаются в атмосфере профессионального уважения, на границе науки и практики, где врач — это и исследователь, и педагог, и проводник для пациента.

Именно такие события, как форум VIP Clinic, становятся реперными точками отрасли, которые меняют не только мышление специалистов, но и саму структуру профессии. Здесь не подводят итоги — здесь задают направление.





Л041-01157-39/00338253.

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