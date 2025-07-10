25–26 июля состоится 2-й фестиваль электронной и рок музыки Break Summer Fest

Второй фестиваль Break Summer Fest 2025 — это 2 дня отличной музыки под открытым небом в городской черте Калининграда. Отдельная уличная сцена, обновленный танцпол, качественный звук и световое шоу, большой фудкорт с едой и напитками, несколько отдельных баров будут радовать вас 25 и 26 июля в РК «Пирс»!

25 июля в 20:00

На территории речного клуба «Пирс» с вечера до утра вас ждёт большой рейв.

Главные хэдлайнеры:

LADY WAKS (IBWT, Spb),

GYDRA (Neuropunk Records, Мsк),

OZMA (Time of Night, Spb),

SOFTSKILLA (IBWT, Spb),

DAV (IBWT, Spb),

MC WUJU (Msk).

Еще больше баса, крутейшего звука и света ждут вас 25 июля на Break Summer Fest 2025!





26 июля в 17:00

На территории речного клуба «Пирс» с вечера до ночи вас ждёт большой рок фестиваль трибьютов от знаковых групп города.

Вас ждёт:

DEPECHE MODE tribute show от «ЛондонParis»,

MUSE tribute show от «Мысли Вслух»,

MOBY tribute show от «ЛондонParis»,

30 SECONDS TO MARS tribute show от Yalta band,

RED HOT CHILI PEPPERS tribute show от Yalta band.

Любимые песни от музыкантов Калининграда под звездным небом ждут вас 26 июля на Break Summer Fest 2025!

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Когда: 25 и 26 июля

Место проведения: Речной клуб «Пирс», ул. Ялтинская, 66 к14



Билеты:

18+. ООО «Пирамида-Калининград», ОГРН 1033902832413, г. Калининград, Ключевая ул., д. 25 б.