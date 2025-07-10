25–26 июля состоится 2-й фестиваль электронной и рок музыки Break Summer Fest

Второй фестиваль Break Summer Fest 2025 — это 2 дня отличной музыки под открытым небом в городской черте Калининграда. Отдельная уличная сцена, обновленный танцпол, качественный звук и световое шоу, большой фудкорт с едой и напитками, несколько отдельных баров будут радовать вас 25 и 26 июля в РК «Пирс»!

25 июля в 20:00

На территории речного клуба «Пирс» с вечера до утра вас ждёт большой рейв.

Главные хэдлайнеры:

  • LADY WAKS (IBWT, Spb),
  • GYDRA (Neuropunk Records, Мsк),
  • OZMA (Time of Night, Spb),
  • SOFTSKILLA (IBWT, Spb),
  • DAV (IBWT, Spb),
  • MC WUJU (Msk).

Еще больше баса, крутейшего звука и света ждут вас 25 июля на Break Summer Fest 2025!


26 июля в 17:00

На территории речного клуба «Пирс» с вечера до ночи вас ждёт большой рок фестиваль трибьютов от знаковых групп города.

Вас ждёт:

  • DEPECHE MODE tribute show от «ЛондонParis»,
  • MUSE tribute show от «Мысли Вслух»,
  • MOBY tribute show от «ЛондонParis»,
  • 30 SECONDS TO MARS tribute show от Yalta band,
  • RED HOT CHILI PEPPERS tribute show от Yalta band.

Любимые песни от музыкантов Калининграда под звездным небом ждут вас 26 июля на Break Summer Fest 2025!

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Когда: 25 и 26 июля 

Место проведения: Речной клуб «Пирс», ул. Ялтинская, 66 к14

Билеты:




18+. ООО «Пирамида-Калининград», ОГРН 1033902832413, г. Калининград, Ключевая ул., д. 25 б.


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