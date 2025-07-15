Дачные хлопоты без переплат: закупаемся выгодно в сети «Светофор»

Лето в разгаре — а это значит, что начинается сезон урожая, варений, солений и прочих «закаток». Дачники и огородники, ударно поработавшие на грядках, да и просто рачительные хозяйки готовятся к новому «трудовому подвигу» — заполнять полки кладовых консервацией на зиму. А значит, самое время отправляться в «Светофор»!

Именно здесь сегодня упаковку из 20 металлических винтовых лакированная крышек для «закаток» можно купить всего за 115 рублей, а 50 металлических лакированных крышек — в 212, 80 р. Не менее выгодная цена в «Светофоре» и на лимонную кислоту, которую заботливые хозяйки предпочитают использовать в консервации вместо уксуса: двухсотграммовая упаковка обойдется в 74,53 рубля.





Конечно же, в «Светофоре» найдется что купить и людям, далеким от дачно-огородных дел и предпочитающим не тратить много времени на готовку и денег — на покупку продуктов. Здесь таких покупателей всегда ждет широкий выбор всевозможных продуктов и бакалеи, кондитерских изделий и напитков на любой вкус и по гарантированно выгодным ценам. Вот лишь небольшой перечень:

— Колбаса вареная «Белорусская» кат. Б 400 г — 210,04 р.

— Колбаса с/к «Юбилейная» 250 г кат. А шт. — 146,91 р.

— Корнишоны По-Чилийски" Кубаночка" 500 г — 128,98 р.

— Крупа пшеничная 700 г — 36,57 р.

— Семена подсолнечника жареные ТМ «Джинн» 350 г — 215,28 р.

— Семечки тыквенные очищенные 300 г — 254,66 р.

— Готовый шоколадный завтрак звёздочки Jumble от Nestle 700 г м/у — 185,51 р.

— Драже «Скрупсы» гречневое/кукурузное в темной/белой глазури 150 г — 139,89 р.

— Конфеты батончик с молочной начинкой «Самый умный» 500 г — 408,77 р.

— Конфеты глазированные «Жена Самурая» 500 г — 216,58 р.

— Вафли со вкусом шоколада 0,5 кг — 120,10 р.

— Мороженое пломбир ванильный 12% 900 г контейнер БЗМЖ — 312,30р.

— Эскимо «48 копеек Де Люкс» Миндаль/Карамель 59 г 8% БЗМЖ — 41,50 р.

— Молочный коктейль «Гранд Коктель», БЗМЖ, 4,0%, 260 г — 77,13 р.

— Квас «Бочонок Кваса» 1,5 л — 87,40 р.

Также в «Светофоре» можно приобрести бытовую химию, предметы личной гигиены и товары для дома, в том числе и загородного. Ассортимент регулярно пополняется и обновляется, при этом неизменно одно — отличные цены.

— Ватные диски Cotto Viva п/э 180 шт. — 75,47 р.

— Гель Sanfor Универсал лимонная свежесть 1л — 104,88 р.

— Жидкое мыло с дозатором GREEN SERIES 1,075л, — 91,69 р.

— Капсулы для стирки WILDSAKURA 5в1 35 шт. с ароматом сакуры — 315 р.

— Кислородный порошковый пятновыводитель 650 г — 241,85 р.

— Корзина для белья складная 50 л — 516,57 р.

— Крем гель для душа парфюмированный — 120,94 р.

— Стул интерьерный пластиковый, деревянные ножки, 46*52*82, нагрузка 100 кг — 1630,13 р.

И это лишь малая часть впечатляющего ассортимента товаров, которые можно приобрести с ощутимой выгодой в сети магазинов «Светофор». Секрет суперцен «Светофора» прост и понятен: речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала. Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.