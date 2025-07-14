Стартовала сезонная распродажа в «Планете Спорт»!

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- Советский пр-т, 39
- Ул. А. Невского, 7-9
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Акция действительна с 14.07 по 31.07.25 или до исчерпания товарных остатков. Количество товаров ограничено. Акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями и бонусами. Бонусы не используются но накопления идут.
Гарантия лучшей цены на велосипеды!
Уже более 30 лет мы гарантируем широкий ассортимент велосипедов отличного качества и хотим, чтобы вы покупали их по лучшей цене. Если вы найдете велосипед, схожий по потребительским свойствам с велосипедом из нашего ассортимента, но с более низкой ценой, то «Планета Спорт» продаст его по этой же цене и еще начислит бонусы*.
Как получить скидку при покупке товара в магазине?
1. Обратитесь к сотруднику магазина.
2. Сообщите, что хотите воспользоваться данной акцией.
3. Подтвердите цену конкурента.
4. После проверки и обсуждения с сотрудником магазина соответствия всех условий акций вы получаете итоговую цену на велосипед.
Сроки действия акции 18.06.2025 – 31.08.2025 г. Подробные условия акции на сайте.
* Бонусы при покупке велосипеда начисляются только в том случае, если вы являетесь клиентом бонусной программы лояльности «Планета Спорт».
Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и ТГ: @planetasportplus
Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897
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