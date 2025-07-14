Стартовала сезонная распродажа в «Планете Спорт»!

Скидки до 70% на спортивную одежду и обувь!

Обновляйте гардероб для тренировок, активного отдыха или просто для повседневной активности по выгодным ценам! Модные и технологичные капсулы от известных брендов Nike, Puma, Asics, Under Armour и др. не оставят вас равнодушными!

Одежда и обувь представлена только в магазинах:



Советский пр-т, 39

Ул. А. Невского, 7-9

И в интернет-магазине planetasport.ru





Акция действительна с 14.07 по 31.07.25 или до исчерпания товарных остатков. Количество товаров ограничено. Акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями и бонусами. Бонусы не используются но накопления идут.

Гарантия лучшей цены на велосипеды!

Уже более 30 лет мы гарантируем широкий ассортимент велосипедов отличного качества и хотим, чтобы вы покупали их по лучшей цене. Если вы найдете велосипед, схожий по потребительским свойствам с велосипедом из нашего ассортимента, но с более низкой ценой, то «Планета Спорт» продаст его по этой же цене и еще начислит бонусы*.





Как получить скидку при покупке товара в магазине?

1. Обратитесь к сотруднику магазина.

2. Сообщите, что хотите воспользоваться данной акцией.

3. Подтвердите цену конкурента.

4. После проверки и обсуждения с сотрудником магазина соответствия всех условий акций вы получаете итоговую цену на велосипед.

Сроки действия акции 18.06.2025 – 31.08.2025 г. Подробные условия акции на сайте.

* Бонусы при покупке велосипеда начисляются только в том случае, если вы являетесь клиентом бонусной программы лояльности «Планета Спорт».

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и ТГ: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»

planetasport.ru

+7 (4012) 388-897

Доставка ваших заказов!