Стартовала сезонная распродажа в «Планете Спорт»!

Скидки до 70% на спортивную одежду и обувь! 

Обновляйте гардероб для тренировок, активного отдыха или просто для повседневной активности по выгодным ценам! Модные и технологичные капсулы от известных брендов Nike, Puma, Asics, Under Armour и др. не оставят вас равнодушными!

Одежда и обувь представлена только в магазинах:

  • Советский пр-т, 39
  • Ул. А. Невского, 7-9
  • И в интернет-магазине planetasport.ru

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Акция действительна с 14.07 по 31.07.25 или до исчерпания товарных остатков. Количество товаров ограничено. Акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями и бонусами. Бонусы не используются но накопления идут.

Гарантия лучшей цены на велосипеды!

Уже более 30 лет мы гарантируем широкий ассортимент велосипедов отличного качества и хотим, чтобы вы покупали их по лучшей цене. Если вы найдете велосипед, схожий по потребительским свойствам с велосипедом из нашего ассортимента, но с более низкой ценой, то «Планета Спорт» продаст его по этой же цене и еще начислит бонусы*.


Как получить скидку при покупке товара в магазине?

1. Обратитесь к сотруднику магазина.
2. Сообщите, что хотите воспользоваться данной акцией.
3. Подтвердите цену конкурента.
4. После проверки и обсуждения с сотрудником магазина соответствия всех условий акций вы получаете итоговую цену на велосипед.

Сроки действия акции 18.06.2025 – 31.08.2025 г. Подробные условия акции на сайте.

* Бонусы при покупке велосипеда начисляются только в том случае, если вы являетесь клиентом бонусной программы лояльности «Планета Спорт».

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и ТГ: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
planetasport.ru
+7 (4012) 388-897

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Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

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