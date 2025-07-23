«Формула красоты»: в июле скидка 15% на вибрационно-роликовый массаж

Центр эстетической медицины «Формула красоты» представляет вибрационно-роликовый массаж — инновационные неинвазивные процедуры аппаратной косметологии, направленные на моделирование тела и омоложение кожи лица. Эти методы созданы для женщин и мужчин, стремящихся к идеальному образу, желающих подчеркнуть свою естественную красоту.

В «Формуле красоты» установлен новый современный аппарат с манипулами не только для тела, но и для лица. Безболезненные и доступные по цене процедуры позволят вам сбросить лишние килограммы, подтянуть тело, вернуть молодость и свежесть коже, обрести уверенность в себе. Начните преображение уже сегодня

Вибрационно роликовый массаж основан на сочетании вибрационных и компрессионных воздействий. Терапия проводится с использованием специального аппарата с насадкой — манипулой. Внутри неё расположена группа вращающихся роликов, сконструированных по принципу пчелиных сот. Каждый элемент насадки имеет сферическую форму, что позволяет генерировать как вибрацию, так и компрессию. Их комбинация позволяет добиться эффекта лимфатического насоса.

Эффект можно усилить воздействием на ткани высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии, которая может вызывать около 20 000 непроизвольных сокращений мышц за процедуру, что значительно сократит объемы тела

Вибрационно-роликовый массаж применяется не только для коррекции фигуры и возвращения молодости лицу, но также для профилактики целлюлита, варикоза, используется для снятия мышечной усталости. «В результате процедуры снижается вес, улучшается крово- и лимфоток, уменьшаются проявления целлюлита, идёт активная выработка коллагена и эластина, разглаживаются морщины, кожа обретает свежесть и упругость. Также на процедуру стоит обратить внимание людям, которые встают утром с отёками на лице, поскольку вибрационно роликовый массаж — прекрасная профилактика отёков, кроме того он даёт замечательный лифтинг-эффект, — рассказывает Ирина Стенина, главный врач центра эстетической медицины «Формула красоты», дерматолог-косметолог, трихолог высшей категории, Член всероссийского общества мезотерапевтов.

Использование манипул улучшает тонус, сокращает локальные жировые отложения, укрепляет, подтягивает, помогает «прокачать» мышцы живота, бёдер, ягодиц, рук. Эффект от процедуры сопоставим с регулярными тренировками.

Почему стоит выбрать вибрационно-роликовый массаж? Это безболезненные и весьма комфортные процедуры, доступные для широкого круга клиентов.

Результаты заметны уже после первых процедур: вы ощутите, как уходит лишняя жидкость, как подтягиваются мышцы, а кожа становится эластичнее. Это особенно важно для тех, кто стремится к относительно быстрому и видимому эффекту, который длится от нескольких месяцев до года.

Рекомендуется проходить курс из нескольких процедур дважды в неделю, для достижения максимального результата. Если вы решите пройти курс из шести и более процедур, в «Формуле красоты» вы сможете приобрести их со скидкой.

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