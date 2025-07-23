26 июля в парке аттракционов «Юность» пройдет праздник мороженого!

Это будет не просто день... А день мороженого! Любителей холодного лакомства и поклонников ярких эмоций приглашает парк аттракционов «Юность» 26 июля на специальный праздник — День мороженого!

Научное шоу с экспериментами и мороженым

Увлекательные мастер-классы для любого возраста

Любимые персонажи мультфильмов

Веселые конкурсы и активные игровые программы

Яркие аттракционы

Настоящая пенная дискотека с музыкой и танцами!

Сюрприз

Катайтесь на аттракционах, получайте специальные купоны и обменивайте их на бесплатное мороженое. Полные условия акции указаны на сайте парка «Юность».

Присоединяйтесь к празднику и почувствуйте настоящую атмосферу радости вместе с парком аттракционов «Юность»!

26 июля, начало в 14:00.

Вход свободный.

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