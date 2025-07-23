26 июля в парке аттракционов «Юность» пройдет праздник мороженого!

Это будет не просто день... А день мороженого! Любителей холодного лакомства и поклонников ярких эмоций приглашает парк аттракционов «Юность» 26 июля на специальный праздник — День мороженого!

  • Научное шоу с экспериментами и мороженым
  • Увлекательные мастер-классы для любого возраста
  • Любимые персонажи мультфильмов
  • Веселые конкурсы и активные игровые программы
  • Яркие аттракционы
  • Настоящая пенная дискотека с музыкой и танцами!

Сюрприз 

Катайтесь на аттракционах, получайте специальные купоны и обменивайте их на бесплатное мороженое. Полные условия акции указаны на сайте парка «Юность». 

Присоединяйтесь к празднику и почувствуйте настоящую атмосферу радости вместе с парком аттракционов «Юность»!

26 июля, начало в 14:00.
Вход свободный.
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Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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