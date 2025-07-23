Неудобные вопросы о ринопластике: о чем стоит спросить хирурга до операции

Для большинства женщин залог уверенности — это удовлетворенность собственной внешностью. Но что делать, если размер и формы, данные природой, далеки от представления о собственном идеале?

Тренд бодипозитива во всем мире все больше набирает популярность. И все же далеко не каждый готов принимать себя таким как есть, со всеми особенностями, достоинствами и недостатками. Особенно когда видишь в СМИ или социальных сетях свежие фото «обновленных» лиц и тел, вышедших из-под руки опытных пластических хирургов. Зачастую именно с этого момента начинается путь к совершенствованию своей внешности.

По мировой статистике пластической хирургии, большинство девушек, прибегающих к пластике, хотят изменить форму или размер груди, на втором месте прочно укоренилась пластика носа (исправление широких и открытых ноздрей, уменьшение чрезмерно большого носа или коррекция его кончика, устранение горбинки, асимметрии и проч.





Перед тем, как решиться обрести внешность мечты, стоит разобраться в массе вопросов: какие виды ринопластики бывают и чем они отличаются, как правильно выбрать пластического хирурга, как получить именно тот результат, ради которого идешь на операцию, и предотвратить необходимость ее повторного проведения.

Разобраться в современных способах изменения формы носа помог пластический хирург, руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» г. Калининград и г. Москва — Круглик Сергей Викторович, который уже более 20 лет помогает пациентам улучшить свою внешность.

Какие виды пластики формы носа существуют?

Пластику носа проводят уже более 100 лет, и благодаря накопленному опыту пластических хирургов в данной области, современным медицинским материалам и оборудованию операция считается безопасной и очень эффективной.

Коррекции поддаются размеры, длина, ширина, форма всего носа и отдельных его частей. Например, легко исправляются слишком широкие и открытые ноздри, уменьшается чрезмерно большой нос или его кончик, устраняется горбинка и множество других эстетических недостатков.

Традиционная ринопластика проводится для эстетической коррекции формы носа, если же пациенту необходимо устранение проблем с дыханием — это другой вид манипуляций, который называется септопластика.





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Закрытая бескровная риносептопластика — комплексная операция, направленная на изменение внешнего вида и формы носа, а также на устранение дефектов носовой перегородки. Во время операции все разрезы проходят внутри носовых ходов с минимальным травмированием внешних тканей. Хирург может проводить самые сложные манипуляции с внутренними тканями носа, при этом максимально сохраняя кровеносную и лимфатическую системы, а также тончайшие нервные волокна. Во время процедуры практически нет крови, поэтому операция и называется бескровной. После манипуляций отсутствуют видимые рубцы, а процесс восстановления проходит комфортнее и быстрее, чем при традиционной ринопластике.

Как проходит пластика носа и что нужно знать о реабилитации

Ринопластика в большинстве случаев проводится в течение одного-двух часов под общим наркозом. После операции пациент остается в клинике в современной комфортабельной палате под чутким наблюдением специалистов. Обычно пребывание в стационаре занимает не более двух дней.

После операции неделю необходимо носить фиксирующую гипсовую повязку. Гематомы и отеки проходят через 10-14 дней, после чего пациент может вернуться к привычному образу жизни, соблюдая рекомендации, включающие минимальные ограничения.

Первые результаты можно оценивать уже после снятия фиксирующей повязки, более детально — через шесть месяцев, а окончательный эффект будет достигнут через восемь-десять месяцев.

Что важно учитывать при выборе врача, который будет делать ринопластику?

Перед операцией обязательно необходимо пройти консультацию у пластического хирурга. Важно обратить внимание не только на базовое образование специалиста, но и регулярность повышения квалификации. Пластическая хирургия — сфера, в которой каждый год происходят открытия, позволяющие более эффективно и с меньшей травматичностью проводить манипуляции. Профессиональному специалисту важно непрерывно развиваться, чтобы качество его услуг соответствовало и высоким требованиям отрасли, а результат — ожиданиям пациентов.





Все операции в «VIP Clinic» проводятся в современных операционных, оснащенных самым передовым оборудованием. Операции проводят опытные пластические хирурги. Например, в нашей команде — Костин Игорь Владимирович, чей опыт в широком спектре пластических операций составляет 33 года, а успешные результаты операций и довольные пациенты говорят сами за себя.





Проведение операции закрытой бескровной ринопластики многим пациентам помогает вновь полюбить свою внешность и стать увереннее в себе, а если у вас все еще есть сомнения, то посмотреть преображение пациентов вы можете на сайте vipclinic39.ru

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