Калининградец воровал электроэнергию, но сам остался без штанов

Житель многоквартирного дома попался на хищении электричества. Энерговор сорвал пломбу и прикрутил к счетчику магнит. В итоге за свет платили его соседи.

Теперь калининградец возместит стоимость электроэнергии и заплатит штраф.

Злоумышленник оказался сотрудником сбытовой компании «Электросеть».

Компания «Россети Янтарь Энергосбыт» напоминает: вмешательство в электрические сети и систему учёта опасно для жизни. Энерговоровство приводит к перепадам напряжения, а расходы включаются в счета за электроэнергию на содержание общего имущества.

Информацию об энерговоровстве можно сообщать анонимно по единому бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-250-8-458.

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