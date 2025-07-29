Живите ближе к морю: инвестиционные апартаменты «ELEMENT» в Светлогорске

Вдохновляясь живописной балтийской природой, мы старались создать комплекс зданий, незаметно и органично вписанных в естественный природный ландшафт. Их форма подстраивается под природные условия и отбрасывает традиции нарочитого выделения постройки из окружающего ландшафта.

Дома здесь — естественное продолжение пейзажа, что достигается полным внедрением, причем проект не только отлично интегрирован в окружающую среду, но и построен из материалов, близких натуральным, цвет, структура и формы которых продолжают пейзаж первозданного леса с опушками и разбросанными ледником валунами.

Чистые линии и минималистическая палитра ландшафта украшена зелеными карманами растений, все это в совокупности производит успокаивающий эффект на настроение присутствующего здесь человека.

Идея комплекса «ELEMENT» и отличительный прием его проектирования — в перетекании пространств и коммуникации между антропогенной и природной средой, приватностью и открытостью, интерьером и экстерьером.

Гармония внутренних и внешних пространств (интерьера и окружающей среды) достигается в том числе через остекление. Архитектура стремится не только стереть грань между домом и ландшафтом, но и оригинально использовать естественную среду в продолжение интерьеров. Естественный свет посредством обильного остекления жилых помещений создает атмосферу свободы и отсутствия границ, формирует пространство и служит мощным средством воздействия на эмоции.

Территория и ландшафтный дизайн комплекса также подразумевают абсолютную природную непринужденность, однако в то же время показывают ухоженность и заботу. Стиль ландшафта — лаконичный, гармоничный, сдержанный, идеальный и уютный.

Апартаменты «ELEMENT» от 8,5 млн. Сдача — 2-й квартал 2027 года. Апартаменты от 20 кв. м.

Ход строительства по ссылке.



Философия проекта не стремится поразить масштабом или броскостью форм, она воодушевлена нетронутой природой, ее красотой и хрупкостью. Все это продолжение природы, это философия пространства, которое становится не просто жилищем, а настоящим домом, где птицы встречают с рассветом, сквозь кроны деревьев в окна пробиваются лучи, где соленый ветер и шум моря на балконе, где дыхание размерено естественными ритмам, где душа стремится к гармонии, вдохновению, к прекрасной жизни на лоне природы.