«МегаФон» покрыл сетью дачи под Балтийском

Жители поселков Мечниково и Севастопольский (Камстигаль) теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» построили новые объекты связи в пригородах Балтийска.

Новое LTE-покрытие охватывает более 20 садовых товариществ и коттеджных поселков под Балтийском. Возможности новых базовых станций позволяют вывести садоводческое хобби на новый цифровой уровень: подключить к сети умные оросительные устройства и теплицы, вести видеоблог и прямые эфиры, узнавать советы и делиться своими лайфхаками напрямую из сада, проверять грядки из дома с помощью онлайн‑камер и датчиков.

Запуск новых объектов связи с интеграцией нескольких частотных диапазонов позволил существенно увеличить скорость мобильного интернета, в среднем на 30%, и расширить ёмкость сети, чтобы большее количество абонентов могли одновременно пользоваться цифровыми услугами без потери качества. Кроме того, абонентам поселков стала доступна технология VoLTE, которая позволяет одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом без потери скорости и качества звонка.


«Расширение сети в пригороде Балтийска — это качественно новый уровень жизни и ведения хозяйства для тысяч дачников. Теперь садоводы смогут не только комфортно общаться, но и по-новому заниматься любимым делом. Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволяет сделать жизнь за городом действительно удобной и безопасной», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Ранее исследователи компании Ookla® признали «МегаФон» лидером по скорости и покрытию в Калининградской области. В первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания в регионе составила 42,41 Мбит/с. С начала года в регионе инженеры оператора модернизировали сеть в популярных туристических локациях, новых жилых микрорайонах и в малых населенных пунктах области.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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