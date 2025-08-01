Всё для дома без ущерба для бюджета: «Светофор» приглашает за покупками

Казалось бы, только вчера мы строили планы на лето, а уже сегодня календарь напоминает нам, что до его завершения остаются считаные недели. И так хочется успеть как можно больше: насладиться закатами на море, отдохнуть на пикнике с друзьями, отправиться на сплав или в поход. А для этого важно не тратить время стремительно уходящего лета на нудные бытовые хлопоты и изматывающие походы по магазинам в поисках нужных товаров по «адекватным» ценам.

И здесь на помощь приходит «Светофор» — сеть магазинов с широким ассортиментом всевозможных товаров с гарантированно выгодными ценниками.

Именно здесь можно приобрести все необходимое в одном месте и без переплат. Продукты, текстиль, посуда, инструменты, наборы садовой мебели, бытовая химия, предметы личной гигиены, товары для детей, корма для животных — все это и даже больше вы найдете в магазинах «Светофор». При этом цены приятно удивят. Судите сами:



– коврик универсальный ЭВА 7 в 1 (47*85 см) толщина 12 мм – 348,29 р.,

– подушка анатомическая Memory Foam с эффектом памяти 12* 60*40 см (латекс) – 1341,00 р.,

– чехлы для хранения одежды 65х80 см 2 шт., 65х160 см, 1 шт. – 114,25 р.,

– таз складной «Флекс» 17,5 л овальный – 469,98 р.,

– кондиционер для тканей Bonix 3л – 177,00 р.,

– жидкое мыло с дозатором GREEN SERIES 1,075л – 91,69 р.



– коврик интерьерный 50*80 см из микрофибры с противоскользящим латексным покрытием — 323,70 р.,– коврик универсальный ЭВА 7 в 1 (47*85 см) толщина 12 мм – 348,29 р.,– подушка анатомическая Memory Foam с эффектом памяти 12* 60*40 см (латекс) – 1341,00 р.,– чехлы для хранения одежды 65х80 см 2 шт., 65х160 см, 1 шт. – 114,25 р.,– таз складной «Флекс» 17,5 л овальный – 469,98 р.,– кондиционер для тканей Bonix 3л – 177,00 р.,– жидкое мыло с дозатором GREEN SERIES 1,075л – 91,69 р.

Также в «Светофоре» сейчас особенно «вкусные» цены на бакалею, кондитерские изделия и целый ряд других продуктов. Вот лишь несколько позиций:



– суп «Дачный» б/п 60 г – 17,49 р.,

– сардины бланшированные в томатно-морковном соусе 185 г, ж/б ключ – 65,45 р.,

– шпроты в масле Baltic Gold 160 г ж/б ключ, ГОСТ – 96,16 р.,

– рис длиннозерный пропаренный 800 г – 105,91 р.,

– рис круглозерный шлифованный 1 сорт вар. пак. 4*100 г – 60,28 р.,

– чипсы «Русская картошка» 500 г – 244,54 р.,

– чипсы Нори со вкусом васаби/кунжутным маслом (5гх6шт) 30 г – 180,12 р.,

– сухарики «Кириешки ассорти», 200 г – 53,46 р.,

– печенье «Сдобный каравайчик» с абрикосом и сахаром, 1 кг – 217,70 р.,

– печенье «Сэндвич» с ванильной начинкой, 1кг - 201,10 р.,

– печенье «Мишутка» 1 кг – 163,99 р.,

– печенье сахарное глазированное «Топленое молоко», 570 г – 189,10 р.,

– печенье сдобное с фруктовой начинкой «Купелька», 650 г – 280,37 р.,

– эскимо «Лесная Магия» сливочное ванильное в глазури 8%, 75 г, БЗМЖ – 33,90 р.,

– мороженое сливочное ванильное «Как раньше» 8%, 450 г , бум. пакет, БЗМЖ – 186,00 р.,

– шиповник растворимый, 150 г – 111,20 р.



– щи из свежей капусты 450 г «Угощение Славянки» – 60,10 р.,– суп «Дачный» б/п 60 г – 17,49 р.,– сардины бланшированные в томатно-морковном соусе 185 г, ж/б ключ – 65,45 р.,– шпроты в масле Baltic Gold 160 г ж/б ключ, ГОСТ – 96,16 р.,– рис длиннозерный пропаренный 800 г – 105,91 р.,– рис круглозерный шлифованный 1 сорт вар. пак. 4*100 г – 60,28 р.,– чипсы «Русская картошка» 500 г – 244,54 р.,– чипсы Нори со вкусом васаби/кунжутным маслом (5гх6шт) 30 г – 180,12 р.,– сухарики «Кириешки ассорти», 200 г – 53,46 р.,– печенье «Сдобный каравайчик» с абрикосом и сахаром, 1 кг – 217,70 р.,– печенье «Сэндвич» с ванильной начинкой, 1кг - 201,10 р.,– печенье «Мишутка» 1 кг – 163,99 р.,– печенье сахарное глазированное «Топленое молоко», 570 г – 189,10 р.,– печенье сдобное с фруктовой начинкой «Купелька», 650 г – 280,37 р.,– эскимо «Лесная Магия» сливочное ванильное в глазури 8%, 75 г, БЗМЖ – 33,90 р.,– мороженое сливочное ванильное «Как раньше» 8%, 450 г , бум. пакет, БЗМЖ – 186,00 р.,– шиповник растворимый, 150 г – 111,20 р.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре», где всегда гарантированы демократичные цены. Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же, торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Все это позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Успейте запастись всем необходимым, чтобы не упустить ни одного яркого момента этого лета! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.