«ПРОМКОМПЛЕКТ» для бизнеса: от точки стритфуда до ресторана и гостиницы

Приглашаем в наш новый торгово-выставочный центр в «Акорус Дом»! 

«ПРОМКОМПЛЕКТ» — один из лидеров калининградского рынка профессионального оборудования для кафе, ресторанов и отелей.

Мы предлагаем:

  • оборудование для предприятий общественного питания;
  • кухонный инвентарь и посуду из нержавеющей стали;
  • оборудование для индустрии гостеприимства, прачечных и химчисток;
  • клининговую технику, инвентарь и химические средства;
  • контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Наши преимущества:

  • более 25 лет на рынке;
  • профессиональное оборудование от ведущих производителей;
  • максимально комфортные цены;
  • подбор оборудования от точки стритфуда до ресторана;
  • доставка в любую точку города и области в кратчайшие сроки;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок;
  • доставка любого оборудования под заказ.
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Справка

Промкомплект

г. Калининград, ул Промышленная, 10, ТЦ Акорус Дом
+7 (962) 255 86 86
Telegram

Промкомплект

г. Калининград, ул. Судостроительная, 75с3
+7 (4012) 35 37 77
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