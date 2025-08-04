«ПРОМКОМПЛЕКТ» для бизнеса: от точки стритфуда до ресторана и гостиницы

Приглашаем в наш новый торгово-выставочный центр в «Акорус Дом»!«ПРОМКОМПЛЕКТ» — один из лидеров калининградского рынка профессионального оборудования для кафе, ресторанов и отелей.
Мы предлагаем:
- оборудование для предприятий общественного питания;
- кухонный инвентарь и посуду из нержавеющей стали;
- оборудование для индустрии гостеприимства, прачечных и химчисток;
- клининговую технику, инвентарь и химические средства;
- контейнеры для твердых коммунальных отходов.
Наши преимущества:
- более 25 лет на рынке;
- профессиональное оборудование от ведущих производителей;
- максимально комфортные цены;
- подбор оборудования от точки стритфуда до ресторана;
- доставка в любую точку города и области в кратчайшие сроки;
- индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система скидок;
- доставка любого оборудования под заказ.