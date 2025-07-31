В августе «Клинику Эксперт» посетят сразу 7 специалистов из других регионов

В августе у калининградцев будет возможность получить консультации врачей из столичных городов, не покидая область. «Клинику Эксперт» посетят специалисты по направлениям: сурдология, неврология, нейрохирургия, гинекология, онкология-маммология, онкология-урология и травматология-ортопедия.

Расписание приезда врачей

2 августа — Мачалов Антон Сергеевич. Сурдолог, доцент, д.м.н., стаж 14 лет (г. Москва, Центр оториноларингологии ФМБА).

— Диагностика нарушений слуха у взрослых и детей

— Подбор и настройка слуховых аппаратов

— Проведение аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни

— Отбор на кохлеарную имплантацию

7-8 августа — Попов Сергей Сергеевич. Онколог-маммолог, к.м.н., стаж 27 лет (г. Воронеж, «Клиника ЭКсперт»).

— Лечение доброкачественных образований молочной железы

— Малоинвазивные лазерные операции

— Консультации по онкологическим заболеваниям

17 и 26 августа — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой).

— Лечение болей в спине и суставах

— Медикаментозные блокады

— Миозит и хронические боли

17 августа — Щербакова Юлия Владимировна. Хирург-гинеколог, стаж 26 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»).

— Отбор на операции по ОМС (миомы, кисты, эндометриоз) в клинку «Скандинавия»

— Лечение недержания мочи, опущения матки и стенок влагалища

— Консультации по гинекологическим заболеваниям

28 августа — Лоздовский Андрей Андреевич. Травматолог-ортопед, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»).

— Хирургия стопы и суставов

— Лечение последствий травм

— Реабилитация после спортивных повреждений

— Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

28-29 августа — Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»).

— Лечение межпозвоночных грыж

— Операции при опухолях спинного мозга

— Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника

— Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

30 августа — Наумов Антон Александрович. Онколог-уролог, стаж 16 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «МИБС»).

— Гиперплазии предстательной железы

— Опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.

— Отбор на операции по ОМС в онкологическую клинику «МИБС»

Как подготовиться к приему?

Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)

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Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.

Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА