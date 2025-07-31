В августе «Клинику Эксперт» посетят сразу 7 специалистов из других регионов

В августе у калининградцев будет возможность получить консультации врачей из столичных городов, не покидая область. «Клинику Эксперт» посетят специалисты по направлениям: сурдология, неврология, нейрохирургия, гинекология, онкология-маммология, онкология-урология и травматология-ортопедия.

Расписание приезда врачей

2 августа — Мачалов Антон Сергеевич. Сурдолог, доцент, д.м.н., стаж 14 лет (г. Москва, Центр оториноларингологии ФМБА).

— Диагностика нарушений слуха у взрослых и детей
— Подбор и настройка слуховых аппаратов
— Проведение аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни
— Отбор на кохлеарную имплантацию

7-8 августа — Попов Сергей Сергеевич. Онколог-маммолог, к.м.н., стаж 27 лет (г. Воронеж, «Клиника ЭКсперт»).

— Лечение доброкачественных образований молочной железы
— Малоинвазивные лазерные операции
— Консультации по онкологическим заболеваниям

17 и 26 августа — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой).

— Лечение болей в спине и суставах
— Медикаментозные блокады
— Миозит и хронические боли

17 августа — Щербакова Юлия Владимировна. Хирург-гинеколог, стаж 26 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»).

— Отбор на операции по ОМС (миомы, кисты, эндометриоз) в клинку «Скандинавия»
— Лечение недержания мочи, опущения матки и стенок влагалища
— Консультации по гинекологическим заболеваниям

28 августа — Лоздовский Андрей Андреевич. Травматолог-ортопед, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»).

— Хирургия стопы и суставов
— Лечение последствий травм
— Реабилитация после спортивных повреждений
— Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

28-29 августа — Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, к.м.н., стаж 37 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»).

— Лечение межпозвоночных грыж
— Операции при опухолях спинного мозга
— Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника
— Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

30 августа — Наумов Антон Александрович. Онколог-уролог, стаж 16 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «МИБС»).

— Гиперплазии предстательной железы
— Опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.
— Отбор на операции по ОМС в онкологическую клинику «МИБС»

Как подготовиться к приему?

  • Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)
  • Запишите вопросы, которые хотите задать врачу
  • Запишитесь заранее — количество мест ограничено

Узнать более подробную информацию и записаться на диагностику можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru
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