Открылось паромное сообщение СПб - Калининград: узнайте цену перевозки авто

С июля 2025 года компания «Вальдо» совместно с логистической компанией ООО «Пеленг» запустили регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Балтийск (Калининградская область), открывая жителям и гостям Северной столицы удобную и комфортную альтернативу при перевозке транспортного средства в самый западный регион России.

Вы можете отправить автомобиль по Балтийскому морю в Калининград, минуя сложный транзит через Литву.

Отправление осуществляется из современного порта «Большой морской торговый порт Санкт-Петербург» — одного из самых удобных транспортных узлов Петербурга. Расположение порта прямо в черте города, в шаговой доступности от станции метро и центра, позволяет легко добраться до парома без лишних хлопот.





Прибытие — в морской порт Балтийск Калининградской области. Он находится всего в 40 км от Калининграда и рядом с популярными курортами — Светлогорском и Янтарным, что делает поездку идеальным выбором как для туристов, так и для водителей, планирующих дальнейшее путешествие по региону.

Из первых уст: интервью с владельцем компании

— Сергей, как возникла идея запуска этого направления?

— Запуск нового маршрута стал возможен после приостановки грузопассажирских рейсов парома «Антей». Мы учли опыт предыдущих перевозок и сосредоточились на главном — сделать транспортировку легкового автомобиля в Калининград из Питера максимально комфортной, надёжной и предсказуемой.

— Какие суда используются?

— Используем современные суда Container Ship от судовладельца ООО «Пеленг», адаптированные пол перевозки легковых машин, минигрузовиков и другой небольшой коммерческой техники. Процесс погрузки происходит на специализированной площадке, с учетом безопасности и качества крепления. Судно отправляется утром, а плавание занимает около 48-50 часов, в зависимости от погодных условий и навигации.

— Как часто выполняются рейсы?

— На данный момент рейсы по маршруту СПБ — Калининград выполняются один раз в неделю. Уже к началу августа мы планируем увеличить частоту отправлений до двух рейсов в неделю, чтобы сделать поездку ещё более удобной и гибкой для наших клиентов. Посмотреть актуальное расписание можно по ссылке .





— Сколько стоит перевозка автомобиля?

— Цена перевозки варьируется в зависимости от типа транспортного средства и его длины. Например, перевозка легкового автомобиля на июль обходилась в 69 000 рублей с возможностью взять с собой личные вещи весом до 300 кг.

— Как оформить билет?

— Необходима предварительная бронь через систему бронирования, заранее — особенно в летний сезон, когда спрос увеличен. Забронировать можно уже сейчас, включая следующий рейс — 16 августа. Очередь на место формируется по принципу «первый пришел — первый уехал», поэтому рекомендуем звонить по телефону 8 (800) 333-90-40.

Для оформления билета нужно всего 2 документа:

паспорт или загранпаспорт (для граждан РФ);

ПТС или СТС;

если автомобиль новый, договор купли-продажи.

Точное расписание, тарифы и условия бронирования доступны на официальном сайте компании «Вальдо». Уже сейчас можно забронировать место на следующий рейс, который отправляется 10 Августа — начните своё морское путешествие с комфортом и без лишних хлопот.

Особенность этого направления — отсутствие посредников, прямое сотрудничество с оператором, поддержка на всех этапах и возможность получить помощь в случае задержки или изменения расписания. Связь с представителями — через телефон, почту, официальный сайт. Телефон горячей линии 8 800 333 90 40. Офис в Санкт-Петербурге (Кубинская ул., 75). Офис в Калининграде (пос. Кутузово, Промышленная ул., 10).