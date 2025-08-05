Новые автомобили Solaris включили в госпрограмму льготного автокредитования

Этим летом в дилерских центрах Solaris стартовала государственная программа льготного автокредитования. Теперь Solaris KRX, KRS или HC можно приобрести со скидкой до 20%. Программа доступна для следующих категорий граждан:

семьям с двумя и более детьми — скидка 10%,

работникам государственных медицинских учреждений — скидка 20%,

сотрудникам государственных и муниципальных образовательных организаций — скидка 20%,

военнослужащим и их семьям — скидка 20%,

гражданам с инвалидностью — скидка 20%.

Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль должен стоить до двух миллионов рублей. Полные условия госпрограммы по ссылке

Автомобили Solaris — это те же проверенные модели, что раньше выпускались под брендами Hyundai и Kia, но теперь собранные в России, на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Модельный ряд, который попадает под условия госпрограммы

KRS — седан, фактически тот же Kia Rio под новым названием. Его особенности:

атмосферный бензиновый двигатель Gamma 1.6 MPI (123 л. с.);

механическая 6-ступенчатая или полноценная автоматическая 6-ступенчатая коробка передач;

клиренс — 160 мм;

объём багажного отделения — внушительные 480 л;

антикоррозийная обработка кузова;

телематическая система;

высокая остаточная стоимость — автомобиль на вторичном рынке дольше сохраняет цену;

при изготовлении автомобиля используются те же самые качественные и долговечные материалы.

KRX — хетчбэк повышенной проходимости, аналог Kia Rio X-Line. Особенности те же, что и в KRS, а также:

увеличенный дорожный просвет — 195 мм;

багажное отделение — 390 л или 1075 л при сложенных задних сидениях;

защитный обвес на колёсных арках и порогах;

рейлинги на крыше.

двигатели 1,6 D-CVVT, 123 л/с и 2,0 D-CVVT, 150 л/с — атмосферные, надёжные и простые в обслуживании;

классическая 6-ступенчатая полноценная АКПП (не вариатор и не робот), также версия со 6-ступенчатой МКПП;

подключаемый полный привод;

дорожный просвет — 190 мм;

объём багажного отделения — 402 л, а при сложенных задних сидениях — 1396 л;

реализованы такие опции, как мультимедийная система с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi), панорамная крыша, расширенный пакет тёплых опций и т.д.





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Единственный официальный дилер Solaris в Калининградской области — автоцентр «ДО-КАР», расположенный по адресу: Московский проспект, 207. Приезжайте и выбирайте автомобиль, который подходит именно вам!

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