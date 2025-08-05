Новые автомобили Solaris включили в госпрограмму льготного автокредитования

Этим летом в дилерских центрах Solaris стартовала государственная программа льготного автокредитования. Теперь Solaris KRX, KRS или HC можно приобрести со скидкой до 20%. Программа доступна для следующих категорий граждан:

  • семьям с двумя и более детьми — скидка 10%,
  • работникам государственных медицинских учреждений — скидка 20%,
  • сотрудникам государственных и муниципальных образовательных организаций — скидка 20%,
  • военнослужащим и их семьям — скидка 20%,
  • гражданам с инвалидностью — скидка 20%.
Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль должен стоить до двух миллионов рублей. Полные условия госпрограммы по ссылке.

Автомобили Solaris — это те же проверенные модели, что раньше выпускались под брендами Hyundai и Kia, но теперь собранные в России, на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Модельный ряд, который попадает под условия госпрограммы

KRS — седан, фактически тот же Kia Rio под новым названием. Его особенности: 

  • атмосферный бензиновый двигатель Gamma 1.6 MPI (123 л. с.);
  • механическая 6-ступенчатая или полноценная автоматическая 6-ступенчатая коробка передач;
  • клиренс — 160 мм;
  • объём багажного отделения — внушительные 480 л;
  • антикоррозийная обработка кузова;
  • телематическая система;
  • высокая остаточная стоимость — автомобиль на вторичном рынке дольше сохраняет цену;
  • при изготовлении автомобиля используются те же самые качественные и долговечные материалы.
 

KRX — хетчбэк повышенной проходимости, аналог Kia Rio X-Line. Особенности те же, что и в KRS, а также:

  • увеличенный дорожный просвет — 195 мм;
  • багажное отделение — 390 л или 1075 л при сложенных задних сидениях;
  • защитный обвес на колёсных арках и порогах;
  • рейлинги на крыше. 
HC — универсальный кроссовер для города и трассы со всеми преимуществами KRS и KRX.  Его особенности:

  • двигатели 1,6  D-CVVT, 123 л/с и 2,0 D-CVVT, 150 л/с — атмосферные, надёжные и простые в обслуживании;
  • классическая 6-ступенчатая полноценная АКПП (не вариатор и не робот), также версия со 6-ступенчатой МКПП;
  • подключаемый полный привод;
  • дорожный просвет — 190 мм;
  • объём багажного отделения — 402 л, а при сложенных задних сидениях — 1396 л;
  • реализованы такие опции, как мультимедийная система с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi), панорамная крыша, расширенный пакет тёплых опций и т.д.


На все модели распространяется гарантия от производителя 3 года или 100 000 км пробега. В июле действует скидка по программе трейд-ин до 210 000 руб., а также кредитная* ставка от 0,01%. Выбрать модель и ознакомиться с ценами можно по ссылке.
Единственный официальный дилер Solaris в Калининградской области — автоцентр «ДО-КАР», расположенный по адресу: Московский проспект, 207. Приезжайте и выбирайте автомобиль, который подходит именно вам!



* ПАО «ВТБ».
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Справка

ДО-КАР официальный дилер Kia, Dongfeng, Solaris

г. Калининград, пр-т Московский, 207
+7 (4012) 57 73 33
do-car.ru
Реклама. ООО «ДО-КАР», ИНН 3906242830
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