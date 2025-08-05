Новые автомобили Solaris включили в госпрограмму льготного автокредитования

Этим летом в дилерских центрах Solaris стартовала государственная программа льготного автокредитования. Теперь Solaris KRX, KRS или HC можно приобрести со скидкой до 20%. Программа доступна для следующих категорий граждан:
- семьям с двумя и более детьми — скидка 10%,
- работникам государственных медицинских учреждений — скидка 20%,
- сотрудникам государственных и муниципальных образовательных организаций — скидка 20%,
- военнослужащим и их семьям — скидка 20%,
- гражданам с инвалидностью — скидка 20%.
Автомобили Solaris — это те же проверенные модели, что раньше выпускались под брендами Hyundai и Kia, но теперь собранные в России, на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Модельный ряд, который попадает под условия госпрограммы
KRS — седан, фактически тот же Kia Rio под новым названием. Его особенности:
- атмосферный бензиновый двигатель Gamma 1.6 MPI (123 л. с.);
- механическая 6-ступенчатая или полноценная автоматическая 6-ступенчатая коробка передач;
- клиренс — 160 мм;
- объём багажного отделения — внушительные 480 л;
- антикоррозийная обработка кузова;
- телематическая система;
- высокая остаточная стоимость — автомобиль на вторичном рынке дольше сохраняет цену;
- при изготовлении автомобиля используются те же самые качественные и долговечные материалы.
KRX — хетчбэк повышенной проходимости, аналог Kia Rio X-Line. Особенности те же, что и в KRS, а также:
- увеличенный дорожный просвет — 195 мм;
- багажное отделение — 390 л или 1075 л при сложенных задних сидениях;
- защитный обвес на колёсных арках и порогах;
- рейлинги на крыше.
- двигатели 1,6 D-CVVT, 123 л/с и 2,0 D-CVVT, 150 л/с — атмосферные, надёжные и простые в обслуживании;
- классическая 6-ступенчатая полноценная АКПП (не вариатор и не робот), также версия со 6-ступенчатой МКПП;
- подключаемый полный привод;
- дорожный просвет — 190 мм;
- объём багажного отделения — 402 л, а при сложенных задних сидениях — 1396 л;
- реализованы такие опции, как мультимедийная система с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi), панорамная крыша, расширенный пакет тёплых опций и т.д.
* ПАО «ВТБ».
Узнайте все подробности кредита на сайте и госпрограммы (государственной программы автокредитования) по ссылке.