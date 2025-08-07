«Билайн» расширил возможности платформы «план б.»: добавлена видеомодель Veo 3

«Билайн» добавил в свою флагманскую молодежную платформу «план б.» новую нейросеть — уже восьмую. Veo 3 — передовая видеомодель от Google DeepMind, которая позволяет генерировать полноценные видеоролики с озвучкой на основе текстового описания. Теперь она доступна клиентам «плана б.» без VPN в Mini App «Билайн» в Telegram.

Veo 3 — наиболее быстрорастущая AI-видеомодель на рынке. С момента запуска в мае 2025 года с ее помощью было создано более 70 миллионов роликов. По результатам независимого сравнения от Tom’s Guide Veo 3 признана лучшей видеогенераторной моделью.

Ключевое преимущество Veo 3 — способность создавать не только изображение и анимацию, но и синхронизированную аудиодорожку, включая речь, которая точно совпадает с движением губ, музыку и звуковые эффекты, что обеспечивает генерацию сразу законченного видео без необходимости постобработки по одному текстовому запросу. По итогу клиенты «плана б.» получают видео до 8 секунд в разрешении до 1080p и с частотой 24 кадра в секунду. В нем поддерживаются сложные сцены с движением, сменой ракурсов, POV, панорамами и кинематографичным стилем. Кроме того, стиль видео пользователь может выбрать самостоятельно — от реалистичной съёмки до анимации, 3D, аниме и других форматов.

 

Это продолжение стратегии по интеграции лучших в своем классе ИИ-сервисов в цифровую инфраструктуру платформы. Ранее в рамках «плана б.» были реализованы инструменты генерации текста, изображений, музыки и фотоанимации на базе таких моделей, как ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Suno, Flux и Runway.

«Мы стремимся создавать для наших клиентов полноценную платформу цифровых возможностей, встроенную в привычную среду. Добавление Veo 3 логично продолжает развитие “плана б.” как продукта и такой платформы, где самые современные технологии становятся доступными без технических барьеров и дополнительной настройки. Это особенно важно и для молодой аудитории и просто для прогрессивных пользователей, которые активно используют ИИ-инструменты в учебе, работе, творчестве и коммуникации», — отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Veo 3 доступна всем пользователям «план б.» по одному запросу в месяц. Осенью компания запустит возможность докупить генерации. Управление сервисами осуществляется в мини-приложении «Билайн» в Telegram без необходимости использовать VPN или сторонние приложения.

 

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото: пресс-служба «Билайн»

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter