В «Клинике эксперт» пройдет прием гинеколога-репродуктолога из Санкт-Петербурга

21 августа в «Клинике Эксперт» проведет прием Борец Мария Владимировна — врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заместитель генерального директора клиники «Мать и дитя» Санкт-Петербург. Стаж 18 лет.

Владеет полным спектром вспомогательных репродуктивных технологий: УЗИ, гидросонография, индукция овуляции, искусственная инсеминация, стимуляция овуляции в цикле ЭКО/ИКСИ и перенос эмбрионов в полость матки, суррогатное материнство, донорские программы, подготовка к криоконсервации ооцитов с целью сохранения фертильности, ведение беременности после лечения методами вспомогательных репродуктивных технологий.

На консультации вы получите:

  • Анализ вашей ситуации с учетом последних медицинских достижений
  • Понятное объяснение всех вариантов лечения
  • Рекомендации по дальнейшим действиям

Для кого это особенно актуально:

  • Пары после неудачных попыток ЭКО

  • Женщины с диагнозом «бесплодие неясного генеза»

  • Женщины, планирующие беременность, в том числе после 35 лет

Количество мест ограничено — рекомендуем регистрироваться заранее.

По возможности, просим при себе иметь результаты предыдущих исследований (анализы, УЗИ, заключения)

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
klg.klinikaexpert.ru
Реклама. ООО «Клиника Эксперт Калининград». ИНН 3900032145
