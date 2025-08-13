В «Клинике эксперт» пройдет прием гинеколога-репродуктолога из Санкт-Петербурга

21 августа в «Клинике Эксперт» проведет прием Борец Мария Владимировна — врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заместитель генерального директора клиники «Мать и дитя» Санкт-Петербург. Стаж 18 лет.
Владеет полным спектром вспомогательных репродуктивных технологий: УЗИ, гидросонография, индукция овуляции, искусственная инсеминация, стимуляция овуляции в цикле ЭКО/ИКСИ и перенос эмбрионов в полость матки, суррогатное материнство, донорские программы, подготовка к криоконсервации ооцитов с целью сохранения фертильности, ведение беременности после лечения методами вспомогательных репродуктивных технологий.
На консультации вы получите:
- Анализ вашей ситуации с учетом последних медицинских достижений
- Понятное объяснение всех вариантов лечения
- Рекомендации по дальнейшим действиям
Для кого это особенно актуально:
-
Пары после неудачных попыток ЭКО
-
Женщины с диагнозом «бесплодие неясного генеза»
-
Женщины, планирующие беременность, в том числе после 35 лет
Количество мест ограничено — рекомендуем регистрироваться заранее.
По возможности, просим при себе иметь результаты предыдущих исследований (анализы, УЗИ, заключения)
Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА