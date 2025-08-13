В «Клинике эксперт» пройдет прием гинеколога-репродуктолога из Санкт-Петербурга

21 августа в «Клинике Эксперт» проведет прием Борец Мария Владимировна — врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заместитель генерального директора клиники «Мать и дитя» Санкт-Петербург. Стаж 18 лет.

Владеет полным спектром вспомогательных репродуктивных технологий: УЗИ, гидросонография, индукция овуляции, искусственная инсеминация, стимуляция овуляции в цикле ЭКО/ИКСИ и перенос эмбрионов в полость матки, суррогатное материнство, донорские программы, подготовка к криоконсервации ооцитов с целью сохранения фертильности, ведение беременности после лечения методами вспомогательных репродуктивных технологий.

На консультации вы получите:

Анализ вашей ситуации с учетом последних медицинских достижений

Понятное объяснение всех вариантов лечения

Рекомендации по дальнейшим действиям

Для кого это особенно актуально:

Пары после неудачных попыток ЭКО

Женщины с диагнозом «бесплодие неясного генеза»

Женщины, планирующие беременность, в том числе после 35 лет

Количество мест ограничено — рекомендуем регистрироваться заранее.

По возможности, просим при себе иметь результаты предыдущих исследований (анализы, УЗИ, заключения)

