Лето уходит, выгода остается: закупаемся по отличным ценам в «Светофоре»

Лето подходит к концу, и чтобы насладиться его последними деньками, предлагаем вам сэкономить время и без лишней суеты с выгодой закупаться всем необходимым в одном месте. Речь, конечно же, про магазин низких цен «Светофор»!

Именно здесь широкий ассортимент товаров для дома, дачи, загородного отдыха, который регулярно пополняется и обновляется. А выгода и разумная экономия гарантированы без ущерба качеству.

Газ для туристических газовых плит 400 мл — 92,30 р.

Горелка, насадка на газовый баллон — 200,10 р.

Крышка металлическая винтовая лакированная твист офф III 82 «Ассорти» (1 упак.=20шт.) — 115,05 р.

Крышка металлическая лакированная СКО 1 82 «Ассорти» (1 упак.=50 шт.) — 212,88 р.

Кориандр зерно 100 г −37,37 р.

Лимонная кислота 200 г −74,53 р.

Галоши ЭВА с утеплителем Арт.СС 547 р-р 36 47 — 352,19 р.

Брюки жен./муж., модель: джоггеры р р 46 56 (хл 80%, пэ 20%)-644,44р.

Также в магазинах «Светофор» всегда большой выбор продуктов питания: мясных и рыбных изделий, различных снеков и закусок, бакалеи, кондитерских товаров и разнообразных напитков. Вот лишь несколько позиций:

Колбаса п/к Рубленая, кат А, 840 г (Останкинский МК АО) — 362,8 р

Баклажаны в аджике 690 г — 139,83 р.

Икра из кабачков «Куцбаночка» 460 г — 82,57 р.

Крупа гречневая Янтарный Колос варочные пакеты 4×100г — 40,02 р.

Крупа пшеничная 700 г — 36,57 р.

Кетчуп ТМ «Астория» томатный 330 г — 57,84 р.

Кальмар солено-сушеный 100 г — 217,74 р.

Минтай соломка 250 г — 286,95 р.

Печенье сахарное «Дорожное» 500 г — 95,20 р.

Вафли венские 0,8 кг — 321,61 р.

Вафли со вкусом шоколада 0,5 кг — 120,14 р.

Восточные сладости мучные «Кихелах», 1 кг — 258,70 р.

Крендельки малые 0,5 кг — 92,79 р.

Конфета Лукоморье вафельная 500 г — 186,85 р.

Конфеты ESSEN глаз. с молочным вкусом 500 г — 182,43 р.

Вода детская «Калинов Родничок», спорт, 0,5л — 37,35 р.





Заботятся в «Светофоре» не только о своих покупателях, но и об их домашних питомцах. Например, сегодня в магазинах сети можно приобрести кашу для собак с мясным бульоном 8 кг всего за 858 рублей, а корм CAT&MAN для взрослых кошек с говядиной 1,9 кг — за 342,70.





И все это лишь малая часть большого и всегда очень выгодного ассортимента.

При этом секрет выгодных цен прост: прямые поставки от производителей, минимальная наценка, а также отсутствие мерчендайзеров и работников торгового зала. Как итог: даже те товары, которые в других магазинах традиционно обходятся дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующие вас товары в ближайших торговых точках.

Составляйте список покупок и приезжайте в «Светофор» за своей выгодой!

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.