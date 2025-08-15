Лето уходит, выгода остается: закупаемся по отличным ценам в «Светофоре»

Лето подходит к концу, и чтобы насладиться его последними деньками, предлагаем вам сэкономить время и без лишней суеты с выгодой закупаться всем необходимым в одном месте. Речь, конечно же, про магазин низких цен «Светофор»!

Именно здесь широкий ассортимент товаров для дома, дачи, загородного отдыха, который регулярно пополняется и обновляется. А выгода и разумная экономия гарантированы без ущерба качеству.

  • Газ для туристических газовых плит 400 мл — 92,30 р.
  • Горелка, насадка на газовый баллон — 200,10 р.
  • Крышка металлическая винтовая лакированная твист офф III 82 «Ассорти» (1 упак.=20шт.) — 115,05 р.
  • Крышка металлическая лакированная СКО 1 82 «Ассорти» (1 упак.=50 шт.) — 212,88 р.
  • Кориандр зерно 100 г −37,37 р.
  • Лимонная кислота 200 г −74,53 р.
  • Галоши ЭВА с утеплителем Арт.СС 547 р-р 36 47 — 352,19 р.
  • Брюки жен./муж., модель: джоггеры р р 46 56 (хл 80%, пэ 20%)-644,44р.
 

Также в магазинах «Светофор» всегда большой выбор продуктов питания: мясных и рыбных изделий, различных снеков и закусок, бакалеи, кондитерских товаров и разнообразных напитков. Вот лишь несколько позиций:

  • Колбаса п/к Рубленая, кат А, 840 г (Останкинский МК АО) — 362,8 р
  • Баклажаны в аджике 690 г — 139,83 р.
  • Икра из кабачков «Куцбаночка» 460 г — 82,57 р.
  • Крупа гречневая Янтарный Колос варочные пакеты 4×100г — 40,02 р.
  • Крупа пшеничная 700 г — 36,57 р.
  • Кетчуп ТМ «Астория» томатный 330 г — 57,84 р.
  • Кальмар солено-сушеный 100 г — 217,74 р.
  • Минтай соломка 250 г — 286,95 р.
  • Печенье сахарное «Дорожное» 500 г — 95,20 р.
  • Вафли венские 0,8 кг — 321,61 р.
  • Вафли со вкусом шоколада 0,5 кг — 120,14 р.
  • Восточные сладости мучные «Кихелах», 1 кг — 258,70 р.
  • Крендельки малые 0,5 кг — 92,79 р.
  • Конфета Лукоморье вафельная 500 г — 186,85 р.
  • Конфеты ESSEN глаз. с молочным вкусом 500 г — 182,43 р.
  • Вода детская «Калинов Родничок», спорт, 0,5л — 37,35 р.
 


Заботятся в «Светофоре» не только о своих покупателях, но и об их домашних питомцах. Например, сегодня в магазинах сети можно приобрести кашу для собак с мясным бульоном 8 кг всего за 858 рублей, а корм CAT&MAN для взрослых кошек с говядиной 1,9 кг — за 342,70.


И все это лишь малая часть большого и всегда очень выгодного ассортимента.

При этом секрет выгодных цен прост: прямые поставки от производителей, минимальная наценка, а также отсутствие мерчендайзеров и работников торгового зала. Как итог: даже те товары, которые в других магазинах традиционно обходятся дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

Кстати, на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующие вас товары в ближайших торговых точках.

Составляйте список покупок и приезжайте в «Светофор» за своей выгодой!

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 906 230 56 01
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39». ИНН 3914023831
Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

