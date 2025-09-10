Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Светлогорске

Сбер проведет в Светлогорске «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Среди хедлайнеров мероприятия:

Максим Ганисевский  основатель и СЕО бренда одежды ZNWR;

Анна Ендриховская — профессиональный отельер, создатель консалтинга HospitalityMakers;

Игорь Стоянов — основатель сети салонов красоты «Персона».

Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и собрать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти на высококонкурентном рынке.

«Бизнес-Фест» от Сбера состоится 23 сентября на площадке «Янтарь-холла». Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.



Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Реклама. ПАО Сбербанк
