BAIC FEST. Официальное открытие шоурума «НФ-МОТОРС».
Новый этап. Новое пространство. Новый стандарт.
23 августа 2025 года дилерский центр НФ-МОТОРС официально открывает шоурум BAIC в Большом Исаково.
Мы не объявляем о запуске. Мы начинаем движение.
BAIC FEST — это не событие. Это заявление.
О технологиях, которые уже здесь.
О дизайне, который вдохновляет.
Об автомобилях, которые созданы для будущего.
Вас ждут:
Для гостей:
- Стильная фотозона;
- Весёлая детская анимация;
- Угощения в атмосфере, где продумана каждая деталь.
Эксклюзивные условия на приобретение автомобилей: максимальные скидки, выгодные финансовые предложения, дополнительные бонусы — доступны только в день открытия.
Мы делаем ставку на качество, предсказуемость и высокий уровень сервиса. Потому что клиент должен чувствовать разницу — с первого взгляда, с первого километра, с первого дня.
BAIC. Движение вперёд.
Ждём вас 23 августа в 12:00.
г. Калининград, пос. Б. Исаково, ул. Калининградская, 37в/1
тел. +7 (4012) 45-55-91
6+
Партнер мероприятия — Страховая Группа «СОГАЗ» (АО "СОГАЗ")