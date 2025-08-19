Дилерский центр «НФ-МОТОРС» официально открывает шоурум BAIC в Большом Исаково

BAIC FEST. Официальное открытие шоурума «НФ-МОТОРС».

Новый этап. Новое пространство. Новый стандарт.

23 августа 2025 года дилерский центр НФ-МОТОРС официально открывает шоурум BAIC в Большом Исаково.

Мы не объявляем о запуске. Мы начинаем движение.



BAIC FEST — это не событие. Это заявление.

О технологиях, которые уже здесь.

О дизайне, который вдохновляет.

Об автомобилях, которые созданы для будущего.

Вас ждут:

  • Презентация актуальных и новых моделей BAIC;
  • Тест-драйв с возможностью оценить динамику, управление и технологии в реальных условиях;
  • Розыгрыш призов. А в финале — Суперприз!

    Для гостей:  

    • Стильная фотозона;
    • Весёлая детская анимация;
    • Угощения в атмосфере, где продумана каждая деталь.

    Эксклюзивные условия на приобретение автомобилей: максимальные скидки, выгодные финансовые предложения, дополнительные бонусы — доступны только в день открытия.

    Мы делаем ставку на качество, предсказуемость и высокий уровень сервиса. Потому что клиент должен чувствовать разницу — с первого взгляда, с первого километра, с первого дня.

    BAIC. Движение вперёд.

    Ждём вас 23 августа в 12:00.

    г. Калининград, пос. Б. Исаково, ул. Калининградская, 37в/1
    тел. +7 (4012) 45-55-91
    6+

    Партнер мероприятия — Страховая Группа «СОГАЗ» (АО "СОГАЗ")

    • Справка

    НФ-Моторс Официальный дилер Baic в Калининграде

    Гурьевский р-н, пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, 37в/1
    +7 (4012) 27 90 28
    nf-baic.ru
    Реклама. ООО «НФ-МОТОРС», ИНН 3900009298
