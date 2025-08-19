BAIC FEST. Официальное открытие шоурума «НФ-МОТОРС».

Новый этап. Новое пространство. Новый стандарт.

23 августа 2025 года дилерский центр НФ-МОТОРС официально открывает шоурум BAIC в Большом Исаково.

Мы не объявляем о запуске. Мы начинаем движение.







BAIC FEST — это не событие. Это заявление.

О технологиях, которые уже здесь.

О дизайне, который вдохновляет.

Об автомобилях, которые созданы для будущего.

Вас ждут:

Презентация актуальных и новых моделей BAIC;

Тест-драйв с возможностью оценить динамику, управление и технологии в реальных условиях;