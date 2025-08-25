Стартует эногастрономический фестиваль «Гроздь»: открыта бесплатная регистрация

30 и 31 августа в Светлогорске пройдет первый балтийский эногастрономический фестиваль «Гроздь».

Новый эногастрономический фестиваль «Гроздь» станет уникальной площадкой для жителей и гостей Калининградской области для ознакомления с традиционной балтийской кухней, а также продукцией ведущих терруаров из Крыма, Кубани (Краснодарского края), Дагестана, Долины Дона (Ростовской области), Нижней Волги (Волгоградской области).





Всего в мероприятии примут участие около 50 владельцев ремесленных мастерских и виноградных хозяйств России и Калининградской области.

Фестиваль пройдет на территории Театра эстрады «Янтарь-Холл» в Светлогорске по адресу: улица Ленина, дом 11.

В программе предусмотрены не только традиционные стрит-фуд и фермерская ярмарка, но и обширная праздничная и деловая программа для профессионального сообщества города и области. В течение двух дней здесь будет работать научно-познавательная площадка, в программе которой запланированы выступления экспертов от науки, виноградарства и мастер-классы. В рамках большой концертной программы выступит Илья Хвостов и группа «МЫсли вслух».

Важно! В зону дегустации с детьми до 18 лет вход будет воспрещен.

В рамках деловой части программы для рестораторов и представителей отрасли гостеприимства ведущие сомелье страны проведут семинары и мастер-классы.

Среди спикеров деловой программы: Александр Аверьянов (гендиректор компании «Terroir Concept»), Светлана Ломсадзе (бренд-шеф-сомелье «Абрау-Дюрсо»), Екатерина Топорищева (директор Национального агентства маркетинга российского вина «НАМ российского вина!»), Максим Тройчук (генеральный директор винодельни «Ведерниковъ») и многие другие.

Кстати, на фудкорте под открытым небом будут готовиться блюда от шеф-поваров локальной и мировой кухни. В меню — копченная на открытом огне скумбрия, креветки, кальмары и лангустины-гриль, разнообразные мясные блюда и даже плов в трех вариациях.

Свою продукцию представят колхоз «За Родину!», группа компаний «РБПИ», «Мастерская плова», «Королевский Трдельник», кофейня «Элеватор», сыроварня «Шаакендорф», «Kosmushi Bar» и другие. Программу гастрофестиваля дополнят кулинарные и творческие мастер-классы, а также арт-показ в заданной тематике фестиваля.

Важно! Вход для гостей бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться на сайте афиша.ру по ссылке.

Подробнее о фестивале и программу мероприятий можно узнать на официальном сайте фестиваля «Гроздь» либо на страницах соцсетей ВК и Телеграм.

С 2022 года Минсельхоз РФ реализует федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Это важная часть комплексной государственной политики поддержки отечественных производителей и продвижения их продукции в России.

Организаторы первого балтийского эногастрономического фестиваля «Гроздь»: Правительство Калининградской области и Региональный Центр поддержки предпринимательстваПри поддержке: Минсельхоза России, Ассоциации виноградарей и виноделов России, Союза сыроваров России и Национального агентства маркетинга российского вина («НАМ российского вина!»).