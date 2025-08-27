Четвёртый «Благопорт»: лето, игры и улыбки в «Неопорте»

В Калининграде 23 июля прошёл четвёртый «Благопорт» — благотворительное мероприятие для подопечных центра «Верю в чудо». Более 50 детей провели день в активити-парке «Неопорт» в ТРЦ «Балтия Молл».

Для гостей была подготовлена развлекательная программа и свободное время в парке — дети могли выбирать, чем заняться, и просто наслаждаться атмосферой. «Благопорт» проводится второй год подряд, и каждое мероприятие — это возможность подарить детям внимание, радость и ощущение тепла и заботы.





Генеральный директор компании «Гамма Инвест Групп» Владимир Зарин поприветствовал участников праздника: «Мы очень ценим возможность проводить „Благопорт“ вместе с центром „Верю в Чудо“. Мы хотим, чтобы вы, дорогие наши дети, чувствовали себя здесь легко, весело и по-настоящему хорошо. Потому что каждый из вас важен».

Директор благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская подчеркнула: «В благотворительности особенно ценно, когда партнёрство строится не на разовых акциях, а на системной помощи — с пониманием, кому и зачем она нужна. Первое мероприятие „Благопорта“ прошло в прошлом году, а июльская встреча стала уже четвёртой. Впереди — новые события и поводы для встреч. Для детей это возможность получить яркие воспоминания и почувствовать, что есть место, где им рады и где их ждут».





Председатель наблюдательного совета «Гамма Инвест Групп» Юрий Находкин отметил: «Проект „Благопорт“ уже второй год остаётся доброй традицией и развивается в партнёрстве с центром „Верю в чудо“. Такие долгосрочные инициативы создают для детей яркие воспоминания и помогают им расти в тёплой, поддерживающей атмосфере. Социальные проекты, направленные на помощь детям, всегда были важной частью культуры и миссии нашей компании. В декабре нас ждёт новогодний „Благопорт“, и мы хотим, чтобы он стал ещё более запоминающимся».

Благодарим всех, кто стал частью этого дня. Проект продолжается.