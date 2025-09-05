«Код будущего»: как освоить программирование за счет государства

Научиться писать код на Python, разрабатывать приложения и защищать данные можно абсолютно бесплатно. Такой шанс появился у школьников 8-11 классов и студентов, получающих среднее профессиональное образование. Компьютерная Академия ТОП проводит курс в рамках программы «Код будущего».
Справочно:
Академия ТОП уже подготовила 3000 молодых специалистов по программе «Код будущего». Благодаря программе родителям не нужно оплачивать ИТ-курсы, они финансируются из федерального бюджета.
Почему программирование — навык № 1
В 2025 году учеников ждет курс «Основы программирования на Python в задачах информационной безопасности». Это одно из самых востребованных направлений в ИТ. Python занимает лидирующие позиции в рейтинге популярных языков программирования. Он используется в разработке сайтов, программного обеспечения, мобильных приложений, игр и нейросетей. С его помощью компании обеспечивают защиту данных и предотвращают киберугрозы.
Чему можно научиться на курсе? Навыки, которые получат ребята в Академии:
● Безопасная работа с сетями и базами данных;
● Анализ разных типов файлов;
● Расследование инцидентов, угрожающих информационным системам;
● Защита приложений от распространенных угроз;
● Обработка ошибок, защита данных и валидация ввода;
● Автоматизация рутинных задач: анализ логов, мониторинг систем;
● Подготовка отчетов и визуализация результатов.
Как будет проходить обучение
Курс длится 9 месяцев, предусмотрено 144 академических часа. Преподаватели Академии ⎼ специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям. Ребята изучают успешные кейсы, учатся решать задачи, с которыми сталкиваются программисты на практике. Отрабатывают навыки для реализации проектов в сфере информационной безопасности. Формируют портфолио для поступления.
Что в итоге получат ученики
- Полностью бесплатное обучение, которое финансирует государство.
- Возможность пройти курс в крупнейшей Компьютерной Академии страны.
- Актуальные навыки в сфере программирования и защиты данных.
- Государственный образовательный сертификат.
- Преимущество при поступлении — до 10 баллов к ЕГЭ.
Как подать заявку
Успейте записаться на курс, который стартует уже в сентябре. Это можно сделать на сайте Академии ТОП или через Госуслуги.
Вам необходимо:
2) Создать личный кабинет в Госуслугах. Подача заявки будет осуществляться через них.
Компьютерная Академия TOП — крупная международная экосистема ИТ-образования для людей всех возрастов. Здесь студентам предоставляют академическое профессиональное образование в удобном формате. В Академии проходит обучение детей и взрослых по 80+ направлениям — от робототехники и программирования до кибербезопасности и дизайна.