«Код будущего»: как освоить программирование за счет государства

Научиться писать код на Python, разрабатывать приложения и защищать данные можно абсолютно бесплатно. Такой шанс появился у школьников 8-11 классов и студентов, получающих среднее профессиональное образование. Компьютерная Академия ТОП проводит курс в рамках программы «Код будущего».

Справочно:

Академия ТОП уже подготовила 3000 молодых специалистов по программе «Код будущего». Благодаря программе родителям не нужно оплачивать ИТ-курсы, они финансируются из федерального бюджета.


Почему программирование — навык № 1

В 2025 году учеников ждет курс «Основы программирования на Python в задачах информационной безопасности». Это одно из самых востребованных направлений в ИТ. Python занимает лидирующие позиции в рейтинге популярных языков программирования. Он используется в разработке сайтов, программного обеспечения, мобильных приложений, игр и нейросетей. С его помощью компании обеспечивают защиту данных и предотвращают киберугрозы.

Чему можно научиться на курсе? Навыки, которые получат ребята в Академии:

● Базовое программирование на Python;
● Безопасная работа с сетями и базами данных;
● Анализ разных типов файлов;
● Расследование инцидентов, угрожающих информационным системам;
● Защита приложений от распространенных угроз;
● Обработка ошибок, защита данных и валидация ввода;
● Автоматизация рутинных задач: анализ логов, мониторинг систем;
● Подготовка отчетов и визуализация результатов.

Как будет проходить обучение

Курс длится 9 месяцев, предусмотрено 144 академических часа. Преподаватели Академии ⎼ специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям. Ребята изучают успешные кейсы, учатся решать задачи, с которыми сталкиваются программисты на практике. Отрабатывают навыки для реализации проектов в сфере информационной безопасности. Формируют портфолио для поступления.


Что в итоге получат ученики

  1. Полностью бесплатное обучение, которое финансирует государство.
  2. Возможность пройти курс в крупнейшей Компьютерной Академии страны.
  3. Актуальные навыки в сфере программирования и защиты данных.
  4. Государственный образовательный сертификат.
  5. Преимущество при поступлении — до 10 баллов к ЕГЭ.

Как подать заявку

Успейте записаться на курс, который стартует уже в сентябре. Это можно сделать на сайте Академии ТОП или через Госуслуги.

Вам необходимо:

1) Взять в школе или колледже справку о том, что вы являетесь учеником/студентом (с указанием класса/курса и специальности). К участию допускаются только студенты, обучающиеся по программам ИТ-отрасли.
2) Создать личный кабинет в Госуслугах. Подача заявки будет осуществляться через них.
Нужна помощь в оформлении заявки? Остались вопросы по программе курса? Просто переживаете по поводу участия? Не стесняйтесь обращаться в Академию ТОП за поддержкой и дополнительной информацией.

Компьютерная Академия TOП — крупная международная экосистема ИТ-образования для людей всех возрастов. Здесь студентам предоставляют академическое профессиональное образование в удобном формате. В Академии проходит обучение детей и взрослых по 80+ направлениям — от робототехники и программирования до кибербезопасности и дизайна.

Справка

Компьютерная Академия TOП Калининград

г. Калининград, ул. Куйбышева, 11
+7 (4012) 61 57 95
+ 7 (911) 073 98 85
klg.top-academy.ru

Компьютерная Академия TOП Калининград

г. Калининград, ул. Аксакова, 112
+7 (4012) 61 57 95
+ 7 (911) 073 98 85
klg.top-academy.ru
Реклама. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессиональной образования «Академия ТОП», ИНН 7730257499
© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

