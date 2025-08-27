Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Безлимит на маркетплейсы». Клиенты популярных открытых тарифов оператора могут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито без ограничений по интернет-трафику.

Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы «Авито». Абоненты получают максимальный комфорт при онлайн-шопинге: могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт при использовании мобильного интернета в повседневной жизни. Т2 наблюдает устойчивый рост трафика, генерируемого приложениями маркетплейсов. Безлимит на них — наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства. Новый сервис особенно актуален в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу, как сейчас. Активность пользователей на маркетплейсах и онлайн-платформах в эти периоды значительно возрастает. Мы уверены, что нововведение будет востребовано нашими клиентами и поможет сделать их цифровой опыт еще более приятным и удобным».

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») — оператор мобильной связи работает в России с 2003 годах. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора — «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 — в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. В 2024 году Т2 построила рекордные 36 тыс. новых базовых станций и всего за три месяца запустила технологию VoLTE во всех регионах присутствия.



Источник фото: Shutterstock/ автор Zamrznuti tonovi