«На параде и в бою»: Музей Мирового океана представит военные мундиры XIX века


28 августа Музей Мирового океана презентует новую выставку «На параде и в бою». В Конгресс-холле Главного корпуса будет представлено 46 рисунков-эскизов военной формы эпохи Наполеоновских войн (1799–1815 годов) работы заслуженного художника России Евгения Богданова.

В русской культуре сложился романтический образ воина этой эпохи — гренадера, драгуна, казака, кирасира, гусара, артиллериста — удалого, храброго, преданного, обладающего определенным шиком и элегантностью. Рисунки-эскизы Евгения Богданова демонстрируют, как выглядели офицеры и нижние чины Российской армии и армии Наполеона в полковой униформе. Художник воссоздал большое разнообразие фасонов и оформления одежды: кирасиры — в особого рода коротких мундирах-колетах вместо обычных кафтанов, гусары — в доломанах, уланы — в куртках; казаки — в чекменях или черкесках, различные мундиры у кавалерии, разнообразные покрои штанов, особые формы головных уборов.


«Каждая деталь мундира несет определенную смысловую нагрузку. Например, цвет указывает либо на род войск, либо на воинскую часть. Как и цветные воротники, обшлага, лацканы, золотое или серебряное шитье, галуны, пуговицы, погоны, эполеты — которые, кроме того несут информацию о чине военнослужащего», — говорит куратор выставки, научный сотрудник отдела истории Музея Мирового океана Галина Акимова.

На каждом листе, кроме основной фигуры в униформе, имеются авторские зарисовки отдельных деталей, элементов костюма, подписи, комментарии, указания к исполнению в материале. Но рода войск не указаны. Атрибутировал их, сделав описание униформы, кандидат исторических наук, директор Багратионовского музея истории края Александр Аркадьевич Панченко.

Представленные на выставке эскизы разрабатывались Евгением Богдановым в конце 1980-х – начале 1990-х годов во время работы над проектом для Музея-панорамы «Бородинская битва». Особенность подобранных рисунков заключается в том, что художник выбрал военные соединения, принимавшие участие в Бородинском сражении, уделил внимание различным военным чинам, оставившим о себе легендарные истории. Примечательно то, что на выставке демонстрируются и изображения участников военной кампании 1806–1807 годов, что непосредственно связано с историей бывшей Восточной Пруссии.

Выставка доступна для посетителей с 29 августа. Конгресс-холл, Главный корпус, набережная Петра Великого, 1.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана».
