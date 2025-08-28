Встречаем осень со «Светофором»: товары для детей и взрослых по выгодным ценам

Вот и пришло время сказать «пока» уходящему лету и «привет» — вступающей в свои права осени. Которая, несомненно, будет активной и насыщенной событиями. Надо и День знаний отметить, отправив детей в школу «во всеоружии», и на даче урожай собрать, и «бабье лето» не упустить. Чтобы осенние покупки не нанесли сокрушительный удар по бюджету, самое время поспешить в «Светофор»!

Ведь сеть магазинов низких цен «Светофор» заботится об ассортименте и актуальных сезонных предложениях. В частности, сегодня в «Светофоре» отличный выбор полезных продуктов для завтрака и перекуса в перерыве.

  • Батончик «Супер» 5*40г ООО «КДВ Групп» — 61,50 р.
  • Готовый шоколадный завтрак звёздочки Jumble от Nestle 700гр м/у, ООО «Сириал Партнерс Рус» — 185,50 р.
  • Подушечки Думки с начинкой сгущ. молоко 550г ООО «Оптима» — 140,29 р.
  • Напиток йогуртный Alpenland, питьевой в асс. БЗМЖ 1,2% 420г ООО «Эрманн» — 72,50 р.
  • Нектар Смешарики Тетра Пак в ассортименте 0,2л д/п — 22,40 р.
  • Продукт йогуртный Альпенлэнд фруктовый БЗМЖ 2,5% 95 г ООО «Эрманн» −21,90 р.
  • Молочный коктейль «Гранд Коктейль», БЗМЖ, 4,0%, 260 г, ООО «Эрманн» — 77,10 р.
  • Сок детский «Дары Кубани» яблоко/яблоко вишня 125 мл ЮСК — 19,28 р.
  • Печенье сахарное глазированное «Топленое молоко» 570 г, ООО «Кондитерская фабрика» — 189,10 р.
  • Печенье Творожное 1кг ООО «Калипсо» — 289,17р.

Также «Светофор» пополнил ассортимент товаров для дома. Постоянных и новых покупателей ждут отличные товары для кухни по выгодным ценам.

  • Набор мисок с крышками 4 шт. (1,3/2,3/3,7/5,6л) — 409,25 р.
  • Форма для запекания жаропрочное стекло 3,6л — 589,50 р.
  • Набор посуды White Fox керамической на 4 персоны, 12 пр. — 1798,50 р.
  • Набор разделочных досок на подставке 3шт. (320×200×5мм) — 425,75 р.
  • Набор контейнеров с крышками 8шт. (0,31×2 0,8л×2 1,1л×2 1,8л 2,7л) — 348,83 р.


Найдутся в «Светофоре» и столь нужные в хозяйстве «расходники», само собой, по выгодным ценам.

  • Пленка пищевая 30 см*200 м 7 мкр — 97,50 р.
  • Фольга 30см*30 м в пленке — 159,80 р.
  • Пакет фасовочный ПНД 23*35 500 шт. — 118,65 р.
  • Смазка силиконовая Geometria 1000 мл — 245,85 р.
  • Жидкая резина SweetSun 3в1 (жидкая резина, герметик, клей) 450мл — 298,75 р.
  • Самоклеящаяся панель 3Д «Кирпичики» 70*70см толщина 3мм — 95,73 р.

Все это и многое другое можно приобрести в «Светофоре», сети низких цен, секрет которых прост: прямые поставки от производителей, минимальная наценка, а также отсутствие мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате даже те товары, которые в других магазинах традиционно обходятся дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

Кстати, на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующие вас товары в ближайших торговых точках.

Открываем марафон осенней выгоды со «Светофором»!

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 (995) 257 77 14
Вконтакте
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39». ИНН 3914023831
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter