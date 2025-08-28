Встречаем осень со «Светофором»: товары для детей и взрослых по выгодным ценам

Вот и пришло время сказать «пока» уходящему лету и «привет» — вступающей в свои права осени. Которая, несомненно, будет активной и насыщенной событиями. Надо и День знаний отметить, отправив детей в школу «во всеоружии», и на даче урожай собрать, и «бабье лето» не упустить. Чтобы осенние покупки не нанесли сокрушительный удар по бюджету, самое время поспешить в «Светофор»!

Ведь сеть магазинов низких цен «Светофор» заботится об ассортименте и актуальных сезонных предложениях. В частности, сегодня в «Светофоре» отличный выбор полезных продуктов для завтрака и перекуса в перерыве.

Батончик «Супер» 5*40г ООО «КДВ Групп» — 61,50 р.

Готовый шоколадный завтрак звёздочки Jumble от Nestle 700гр м/у, ООО «Сириал Партнерс Рус» — 185,50 р.

Подушечки Думки с начинкой сгущ. молоко 550г ООО «Оптима» — 140,29 р.

Напиток йогуртный Alpenland, питьевой в асс. БЗМЖ 1,2% 420г ООО «Эрманн» — 72,50 р.

Нектар Смешарики Тетра Пак в ассортименте 0,2л д/п — 22,40 р.

Продукт йогуртный Альпенлэнд фруктовый БЗМЖ 2,5% 95 г ООО «Эрманн» −21,90 р.

Молочный коктейль «Гранд Коктейль», БЗМЖ, 4,0%, 260 г, ООО «Эрманн» — 77,10 р.

Сок детский «Дары Кубани» яблоко/яблоко вишня 125 мл ЮСК — 19,28 р.

Печенье сахарное глазированное «Топленое молоко» 570 г, ООО «Кондитерская фабрика» — 189,10 р.

Печенье Творожное 1кг ООО «Калипсо» — 289,17р.

Также «Светофор» пополнил ассортимент товаров для дома. Постоянных и новых покупателей ждут отличные товары для кухни по выгодным ценам.

Набор мисок с крышками 4 шт. (1,3/2,3/3,7/5,6л) — 409,25 р.

Форма для запекания жаропрочное стекло 3,6л — 589,50 р.

Набор посуды White Fox керамической на 4 персоны, 12 пр. — 1798,50 р.

Набор разделочных досок на подставке 3шт. (320×200×5мм) — 425,75 р.

Набор контейнеров с крышками 8шт. (0,31×2 0,8л×2 1,1л×2 1,8л 2,7л) — 348,83 р.



Найдутся в «Светофоре» и столь нужные в хозяйстве «расходники», само собой, по выгодным ценам.

Пленка пищевая 30 см*200 м 7 мкр — 97,50 р.

Фольга 30см*30 м в пленке — 159,80 р.

Пакет фасовочный ПНД 23*35 500 шт. — 118,65 р.

Смазка силиконовая Geometria 1000 мл — 245,85 р.

Жидкая резина SweetSun 3в1 (жидкая резина, герметик, клей) 450мл — 298,75 р.

Самоклеящаяся панель 3Д «Кирпичики» 70*70см толщина 3мм — 95,73 р.

Все это и многое другое можно приобрести в «Светофоре», сети низких цен, секрет которых прост: прямые поставки от производителей, минимальная наценка, а также отсутствие мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате даже те товары, которые в других магазинах традиционно обходятся дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

Кстати, на странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующие вас товары в ближайших торговых точках.

Открываем марафон осенней выгоды со «Светофором»!

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.