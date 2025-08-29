Опрос «Билайна»: каждый второй планирует покупки к сентябрю через нейросети

Практически каждый второй пользователь «Билайна» собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей. При этом женщины консультируются с виртуальными помощниками чаще, чем мужчины, следует из результатов исследования сервиса «Билайна» «Мобильные опросы» ко Дню знаний.

По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее. Так, 63% абонентов «Билайна» применяют нейросети для получения простого объяснения сложных тем, а больше половины создают с их помощью тесты, графики, картинки и редактируют тексты. Свыше трети опрошенных считают, что искусственный интеллект — хороший инструмент для изучения иностранного языка, составления расписания и упрощения рутинных задач.

Образовательные вопросы решают как с нейросетями, так и в Телеграм. Например, 66% участников опроса состоят в учебных чатах и сообществах, каждый второй делится материалами для занятий. На третьем и четвертом местах — изучение экспертного контента в каналах (38%) и поиск информации для подготовки домашних заданий или проектов (37%). В то же время интерес к чат-ботам для учебы больше проявляют женщины.


Телеграм Премиум привлекает почти половину опрошенных из-за возможности убрать рекламу. В числе приоритетных премиум-функций приложения, которые выбирают респонденты, лидируют также более быстрая загрузка файлов — 39%, расшифровка голосовых сообщений — 32%. За ними следуют эксклюзивные стикеры, премиум-значок (25%) и перевод иностранных постов (22%), а также увеличенные лимиты на закрепление чатов и создание папок (17%) и возможность публиковать сториз.

Учиться удобнее с популярными нейросетями, которые включены в платформу «Билайна» «план б.»*. В пакете предусмотрены нейросети для генерации текстов, картинок, видео и музыки, безлимиты на соцсети, мессенджеры и приложения, а также компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев. Все возможности объединены внутри мини-аппа в мессенджере, где можно управлять тарифом. Оплата подписок на иностранные приложения доступна с баланса телефона, в числе бонусов — 100 Гб интернета, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и т. д. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

Исследование проведено среди абонентов «Билайна», выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов — 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

