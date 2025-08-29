Замучили боли в спине, суставах, головные и другие виды болей — выход есть!

На сегодняшний день заболевания
Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая еще более серьезные проблемы со здоровьем. Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «
Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложненная протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков,
Приём пациентов осуществляется доктором с клиническим опытом работы 25 лет, с практическим стажем работы в Китае и Южной Корее. Опытный невролог-рефлексотерапевт поставит диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне.
Ключевой принцип подхода к больным в «
В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после ковида и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.
В медицинский центр приезжают целыми семьями пациенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной России, ближнего и дальнего зарубежья.
Прием ведется сертифицированными специалистами с большим опытом с Дальнего Востока.
Деятельность лицензирована!Прием пациентов ведется по предварительной записи. Телефоны администратора медцентра для записи и справок: +7 (4012) 36-88-77 и +7-906-217-999-7.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.