Замучили боли в спине, суставах, головные и другие виды болей — выход есть!

На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, сопровождаемые острой и хронической болью, приобрели практически характер эпидемии в нашем обществе.

Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая еще более серьезные проблемы со здоровьем. Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа « Инь-Янь» в Калининграде за более чем 21 год своей работы принял и оказал профессиональную помощь десяткам тысяч пациентов с различными видами патологии, сопровождающейся болевым синдромом.

Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложненная протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков, артрозо-артриты различных суставов, искривление позвоночника, воспаление и ущемление различных периферических нервов (седалищный, лицевой, тройничный, межреберный и т. п. ), воспаление различных сплетений (шейные, плечевые и т. д. ), также боль может сопровождать такие состояния, как посттравматический синдром разной локализации, различные виды неврозов (включая кардионевроз и т. п. ).

Приём пациентов осуществляется доктором с клиническим опытом работы 25 лет, с практическим стажем работы в Китае и Южной Корее. Опытный невролог-рефлексотерапевт поставит диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне.





Ключевой принцип подхода к больным в « Инь-Янь» — это индивидуальный подход к каждому пациенту, максимально возможная оперативная постановка правильного клинического диагноза и назначение комплексного лечения причины заболевания в кратчайшие сроки от обращения больного!

В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после ковида и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.



В медицинский центр приезжают целыми семьями пациенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной России, ближнего и дальнего зарубежья.



Прием ведется сертифицированными специалистами с большим опытом с Дальнего Востока.

Деятельность лицензирована!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Прием пациентов ведется по предварительной записи. Телефоны администратора медцентра для записи и справок: +7 (4012) 36-88-77 и +7-906-217-999-7.