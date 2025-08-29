Калининградцы стали совмещать путешествия с музыкальными шоу

Калининградцы всё чаще добавляют в свои путешествия посещение концертов мировых звёзд. В этом году местные жители активнее всего искали билеты на выступления групп Thirty Seconds to Mars и Limp Bizkit, исполнителей Эда Ширана и Стинга. Попасть на их шоу стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ — страны с безвизовым въездом или упрощённым получением визы. Именно эти направления стали хитами продаж в дни концертов, следует из данных совместного исследования «МегаФона» и сервиса «Купибилет».

Интерес к зарубежным шоу калининградцы стали проявлять ещё в апреле: в этом месяце посещаемость сайтов артистов выросла почти вдвое по сравнению с мартом. Основными триггерами стали анонсы концертов Эда Ширана в ОАЭ и OneRepublic в Стамбуле.

По данным мобильного оператора, среди любителей совместить отдых и живое прослушивание любимых композиций большинство мужчин — они составляют 54% от общего числа интересующихся такими мероприятиями калининградцев.

Чаще всего возможность совместить отдых с посещением мирового шоу рассматривают местные жители в возрасте 35‑44 лет, на них приходится 34% пользователей ресурсов. На втором месте расположились любители музыки 25‑34 лет с долей 31%, за ними идут калининградцы 45‑54 лет (21%). Молодые люди (14-24 года) составляют меньший процент такой аудитории всего 9%.

По данным сервиса «Купибилет», спрос на международные перелёты в период проведения крупных концертов, как правило, возрастает в среднем на 10-15% по сравнению с обычными днями. В этом году жители различных регионов страны, включая Калининград, предпочитали приобретать билеты на даты выступлений Эда Ширана, Thirty Seconds to Mars, Дженнифер Лопес и OneRepublic.