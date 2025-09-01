В сентябре в «Клинике Эксперт» пройдут консультации врачей из других городов

«Клиника Эксперт» приглашает пациентов на консультации к специалистам из федеральных медицинских центров. Мы создали эту возможность для тех, кто ценит качественную диагностику и экспертное мнение без необходимости длительных поездок. 

Расписание консультаций на сентябрь:

4-5 сентября — Бикмуллин Вадим Наильевич

Нейрохирург, кандидат медицинских наук, стаж 37 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

  • Лечение межпозвоночных грыж
  • Операции при опухолях спинного мозга
  • Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника
  • Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

8 сентября — Нагорный Валерий Николаевич

Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)

  • Лечение болей в спине и суставах
  • Медикаментозные блокады
  • Миозит и хронические боли
  • Лечение боли в день обращения при наличии показаний

21 сентября — Щербакова Юлия Владимировна

Хирург-гинеколог, стаж 26 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

  • Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
  • Лечение недержания мочи и опущения органов малого таза
  • Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников
  • Лечение воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы (кольпит, цервицит, вульвит)

25 сентября — Лоздовский Андрей Андреевич

Травматолог-ортопед, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

  • Хирургия стопы и суставов
  • Лечение последствий травм
  • Реабилитация после спортивных повреждений
  • Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

Преимущества консультаций:

— Возможность получить второе мнение от специалистов федерального уровня
— Доступ к современным методам диагностики и лечения
— Организация лечения в ведущих клиниках страны по ОМС
— Экономия времени и средств на поездках в другие города

Консультации особенно актуальны для пациентов, нуждающихся в уточнении диагноза, при хронических болевых синдромах, а также для тех, кто рассматривает возможность хирургического лечения.

Как подготовиться к приему?

— Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)
— Запишите вопросы, которые хотите задать врачу
— Запишитесь заранее — количество мест ограничено

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.

 Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

