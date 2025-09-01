В сентябре в «Клинике Эксперт» пройдут консультации врачей из других городов

«Клиника Эксперт» приглашает пациентов на консультации к специалистам из федеральных медицинских центров. Мы создали эту возможность для тех, кто ценит качественную диагностику и экспертное мнение без необходимости длительных поездок.

Расписание консультаций на сентябрь:

4-5 сентября — Бикмуллин Вадим Наильевич

Нейрохирург, кандидат медицинских наук, стаж 37 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

Лечение межпозвоночных грыж

Операции при опухолях спинного мозга

Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

8 сентября — Нагорный Валерий Николаевич

Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)

Лечение болей в спине и суставах

Медикаментозные блокады

Миозит и хронические боли

Лечение боли в день обращения при наличии показаний

21 сентября — Щербакова Юлия Владимировна

Хирург-гинеколог, стаж 26 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

Лечение недержания мочи и опущения органов малого таза

Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников

Лечение воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы (кольпит, цервицит, вульвит)

25 сентября — Лоздовский Андрей Андреевич

Травматолог-ортопед, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)

Хирургия стопы и суставов

Лечение последствий травм

Реабилитация после спортивных повреждений

Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»

Преимущества консультаций:

— Возможность получить второе мнение от специалистов федерального уровня

— Доступ к современным методам диагностики и лечения

— Организация лечения в ведущих клиниках страны по ОМС

— Экономия времени и средств на поездках в другие города

Консультации особенно актуальны для пациентов, нуждающихся в уточнении диагноза, при хронических болевых синдромах, а также для тех, кто рассматривает возможность хирургического лечения.

Как подготовиться к приему?

— Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)

— Запишите вопросы, которые хотите задать врачу

— Запишитесь заранее — количество мест ограничено

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.



Калининград, ул. Букетная, 2





