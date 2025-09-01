В сентябре в «Клинике Эксперт» пройдут консультации врачей из других городов

«Клиника Эксперт» приглашает пациентов на консультации к специалистам из федеральных медицинских центров. Мы создали эту возможность для тех, кто ценит качественную диагностику и экспертное мнение без необходимости длительных поездок.
Расписание консультаций на сентябрь:
4-5 сентября — Бикмуллин Вадим Наильевич
Нейрохирург, кандидат медицинских наук, стаж 37 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)
- Лечение межпозвоночных грыж
- Операции при опухолях спинного мозга
- Лечебные блокады, радиочастотная денервация позвоночника
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
8 сентября — Нагорный Валерий Николаевич
Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет (г. Москва, Медицинский центр Елены Малышевой)
- Лечение болей в спине и суставах
- Медикаментозные блокады
- Миозит и хронические боли
- Лечение боли в день обращения при наличии показаний
21 сентября — Щербакова Юлия Владимировна
Хирург-гинеколог, стаж 26 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
- Лечение недержания мочи и опущения органов малого таза
- Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза и кист яичников
- Лечение воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы (кольпит, цервицит, вульвит)
25 сентября — Лоздовский Андрей Андреевич
Травматолог-ортопед, стаж 17 лет (г. Санкт-Петербург, Клиника «Скандинавия»)
- Хирургия стопы и суставов
- Лечение последствий травм
- Реабилитация после спортивных повреждений
- Отбор на операции по ОМС в клинику «Скандинавия»
Преимущества консультаций:
— Возможность получить второе мнение от специалистов федерального уровня
— Доступ к современным методам диагностики и лечения
— Организация лечения в ведущих клиниках страны по ОМС
— Экономия времени и средств на поездках в другие города
Консультации особенно актуальны для пациентов, нуждающихся в уточнении диагноза, при хронических болевых синдромах, а также для тех, кто рассматривает возможность хирургического лечения.
Как подготовиться к приему?
— Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)
— Запишите вопросы, которые хотите задать врачу
— Запишитесь заранее — количество мест ограничено
Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники,
— в группе ВКонтакте,
— в Телеграм-канале.
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА