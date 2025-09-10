Как помочь школьникам справиться с математикой?

Значительному количеству школьников нужна помощь в освоении математики, и родители в начале учебного года активно ищут хорошего репетитора.

Это всегда задача со звездочкой*, ведь нужно учесть ряд вопросов:

  • Результат: как проверить компетенцию педагога, быть уверенным в его профессионализме и способности помочь ученику достичь поставленных целей?
  • Условия: заниматься дома хоть у ребенка, хоть у учителя не всегда удобно, если нет специального кабинета. А онлайн-обучение подходит далеко не всем.
  • Стоимость: индивидуальные занятия достаточно дорогие.
  • Настрой: обучение один на один некомфортно многим школьникам.
Большинство этих вопросов можно легко решить, если обратиться в образовательный центр: квалификация педагогов профессионально проверена, есть методический контроль, созданы все условия для комфортных занятий в небольших группах, где каждому ученику уделяется достаточно внимания.


Школа математики «Эксперт» начинает набор учеников в группы на 2025-2026 учебный год:

Ликвидация пробелов в школьной программе, повышение успеваемости, подготовка к формату ВПР / ОГЭ / ЕГЭ, отработка заданий всех типов, понятное и наглядное объяснение теории, максимум практики.

С нами ученики начинают понимать математику, прекращают ее бояться, значительно улучшают оценку в школе. Если говорят, что ваш ребенок «гуманитарий» — приходите к нам. Нужна усиленная подготовка к контрольным и экзаменам — тоже ждем вас у нас в школе!

Приглашаем на бесплатную консультацию учеников и их родителей. Для записи отправляйте заявку через сайт или звоните по телефону (4012) 43 00 61.

Занятия проводятся в центре города (ул. Генделя, 5) и в микрорайоне Сельма (ул. Фермора, 8).

Работаем по образовательной лицензии, можете оплатить обучение маткапиталом или вернуть 13%.


