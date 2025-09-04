«Акорус»: твоя ресторанная атмосфера дома

Где купить вкусный кофе, корм любимому питомцу, новый матрас и ещё выбрать мебель для гостиной?

В «Акорусе» — всё реально! Это один из крупных комплексов Калининграда, где собраны товары и услуги для всей семьи, дома, бизнеса и отдыха.

На пересечении улиц Александра Невского и Большой Окружной расположены два крупных торговых центра — «Акорус» и «Акорус Дом», где недавно появились новые точки притяжения: ресторан-сервис Cash&Carry, Kofruss Shop и «Профкомплект».

Не только для ресторанов

Да, эти магазины знают профессионалы в сфере HoReCa. Но их секрет прост: всё, что они предлагают, доступно и обычным покупателям.

Посуда и сервировка помогут устроить дома ужин в стиле лучших ресторанов.

помогут устроить дома ужин в стиле лучших ресторанов. Кофемашины и аксессуары сделают ваше утро ароматным и по-настоящему бодрящим.

сделают ваше утро ароматным и по-настоящему бодрящим. Продукты уровня HoReCa — гарантия того, что вы сможете готовить блюда как в любимом кафе.

Теперь ресторанное настроение легко создать у себя на кухне.

Центр для семьи и бизнеса

«Акорус» — это не только профессиональные магазины. Здесь можно за один визит:

купить продукты и зоотовары,

выбрать мебель и аксессуары для дома,

найти инструменты и материалы для ремонта,

перекусить и провести время всей семьёй.

Каждый день с 8:00 до 20:00 в «Акорусе» открыто более 150 магазинов и павильонов.

«Акорус» — база, на которой есть — всё!

Всё для отдыха на природе

«Акорус» — больше, чем торговый центр, у нас есть: палатки, удочки, спальные мешки, мангалы, блесна, самовары, спиннинг, шампуры, печи, уголь, одним словом, всё, что вам понадобится для похода на природу и рыбалку. Всё для активного отдыха можно найти в магазинах «Рыбалка», «Мужское дело», «Казан&Ляган» и «Казанок».

Для кого «Акорус»?

Семьи — экономят время и находят всё необходимое: от одежды и мебели до фермерских продуктов от производителей.

Автолюбители, дачники и рыбаки — всё для машины, сада и рыбалки ждет на одной территории.

Деловые и занятые люди — могут совместить шопинг, ремонт и паузу с кофе.

Предприниматели — получают целую экосистему: склады, аренда, стабильный трафик и удобная логистика.

И это действительно так:

Фраза, которую часто слышат на территории комплекса:

1. Припарковались — парковка бесплатная и просторная.

2. Закупились продуктами: фермерское мясо, свежая рыба, овощи, фрукты, орехи, молочка и бакалея

3. Пообедали: в «Крымских чебуреках» или «Розмарине» вкусно и доступно.

4. Перешли к дому и саду: мебель, текстиль, бытовая техника, стройматериалы, инструменты, саженцы, мангалы.

5. Автомобилисты оценят выбор: автосервисы, мойка, детейлинг, аксессуары, масла, автохимия.

6. И финальный штрих — кофе или десерт перед возвращением домой.

«Акорус» — это не просто торговый центр. Это город внутри города, где есть всё для жизни, работы и отдыха.