«Билайн» за неделю прервал 4 тысячи звонков мошенников благодаря новой функции

За одну неделю августа «Билайн» сбросил 4 082 звонков от телефонных мошенников в Калининградской области. Все они были отражены благодаря механизму защиты от мошеннических звонков, которую оператор внедрил в июне 2025 года. Алгоритмы антифрода автоматически прерывают разговор, если абоненту звонят с подозрительного номера и во время разговора ему приходит SMS с кодом от банка или «Госуслуг».

Аналитики «Билайн» выяснили, что в основном мошенники атаковали людей среднего возраста: 58% всех сброшенных звонков пришлось на группу 31–50 лет. На втором месте оказались абоненты, которым от 51 до 65 лет, а на третьем — молодежь до 30 лет. В большинстве случаев мошенники звонили в утреннее время — до 12 часов дня. А поводом для сбрасывания вызова чаще всего становились SMS от «Госуслуг» и крупных банков.

Всего за одну неделю по всей России «Билайн» сбросил 446 тысяч мошеннических звонков, которые затронули более 232 тысяч абонентов. Причем в некоторых случаях номер абонента могли пытаться набрать несколько сотен раз. Рекорд по количеству попыток мошенников установить контакт с одним клиентом зафиксирован в Республике Адыгея. Там «Билайн» сбросил 892 звонка за один час.

В целом по стране зафиксировано более 20 случаев, когда людям пытались позвонить свыше 100 раз за короткий промежуток времени. Такие попытки система безопасности прерывает автоматически. После первого звонка мошенников включается мониторинг на определенное время, в результате которого мошенники не смогут связаться с абонентом, а он — перезвонить им самостоятельно.

Функция защиты уже работает для всех абонентов «Билайн», предотвращая попытки выманивания кодов и обеспечивая спокойствие абонентов. Дополнительная плата за нее не взимается, она работает автоматически и не требует дополнительных ничего подключать не нужно.

Данные о защите абонентов «Билайн» были взяты за период 13 — 20 августа 2025

