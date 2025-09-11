Исследование «МегаФона»: лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков

Уязвимостям высокого и критического уровней в защите своих информационных систем подвержено большинство представителей российского бизнеса — к такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав результаты пентестов, проведённых сотовым оператором в 2025 году.

Как показало исследование, 60% компаний имеют уязвимости высокого и критического уровня. К первой категории относятся дефекты в системах аутентификации, позволяющие обходить защиту, слабые места в веб-приложениях с риском утечки данных, а также проблемы в конфигурации сетевых сервисов, создающие дополнительные точки для атак. Изъяны критического уровня могут привести к захвату контроллеров домена с получением максимальных прав к корпоративной инфраструктуре, несанкционированному доступу к конфиденциальным данным.

В 36% случаев выявлены уязвимости среднего уровня, которые не дают полного контроля над системой, однако они могут стать важным звеном в цепочке атаки и скомпрометировать более защищенные компоненты инфраструктуры. И только 4% компаний не имеют серьезных пробелов в защите. Пентесты проводились среди компаний разных отраслей и направленности: 60% — в сфере электроэнергетики, ИТ и промышленности, 20% — финансовый сектор, по 8% предприятия недвижимости, рекламы и медиа, розничной торговли.


Пентест — безопасный способ оценки защищённости информсистем организации путём имитации действий злоумышленников. В ходе тестирования специалисты анализируют внешние и внутренние сети, проверяют приложения и мобильные сервисы, устойчивость к атакам социальной инженерии, тестируют системы аутентификации. В результате бизнес получает детальный отчёт с описанием найденных уязвимостей и пошаговыми рекомендациями по их устранению и профилактике.

Из всех типов пентестов наиболее востребованным остается внешнее тестирование: с начала этого года спрос на него вырос на 48% по сравнению с результатами за весь 2024 год. На втором месте — проекты по комплаенсу (анализ соответствия систем требованиям регуляторов, нормативным документам и отраслевым стандартам). Их количество увеличилось на 75% за тот же период. Наибольший прирост (более 100%) показала услуга по расследованию уже произошедших инцидентов, однако такие работы занимают всего 4% от общего объема.

По оценкам экспертов, к концу 2025-го их количество увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом, что объясняется ростом числа кибератак, в том числе с применением новых угроз и методов, а также усилением регуляторных требований.

«Результаты нашего исследования показывают, что только 32% протестированных компаний обладают высоким уровнем защиты от кибератак. Еще 23% имеют средний уровень защищённости, а оставшиеся 45% — низкий. Проведение пентестов — лишь первый шаг к построению эффективной системы кибербезопасности. Анализируя результаты такого комплексного тестирования, компания может определить слабые места в своей инфраструктуре и понять, как правильно выстраивать защиту», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

