В Калининградской области пройдёт деловая программа форума «ШУМ»

12–13 сентября в Калининградской области состоится двухдневная деловая программа Центра развития молодёжных медиа «ШУМ». Мероприятие объединит экспертов медиасферы, представителей власти, студентов и выпускников, чтобы обсудить роль медиа в формировании современной повестки.
Главная идея программы — медиа не только отражают реальность, но и формируют её через контент, который одновременно должен быть глубоким по смыслу и привлекательным для аудитории.
Ключевые участники:
- заместитель министра Минобрнауки РФ Ольга Петрова (онлайн),
- министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич,
- председатель Российского союза молодёжи Дмитрий Покровский,
- директор калининградского филиала Третьяковской галереи Камиля Байдильдина,
- научный руководитель центра «НОП.Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов.
Среди экспертов также — и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Дёмин, ректор Альметьевского государственного технологического университета Александр Дьяконов и юрист, писатель, блогер Антон Самоха.
Во второй день подключатся представители культурного и образовательного сообщества: сотрудники Третьяковской галереи в Калининграде, кураторы БФУ, региональные медиапрактики и лауреаты премии «ШУМ». Они проведут мастер-классы и экскурсии, показав, как медиа работают на стыке искусства, образования и молодёжной политики.
Площадки программы: БФУ им. И. Канта, филиал Третьяковской галереи в Калининграде и молодёжный центр в посёлке Донское.
Участников ждут тренд-сессии о роли медиа в нацпроектах, мастер-классы по современным форматам продвижения, публичные дискуссии о правовых и этических границах медиасреды, презентации кейсов, экскурсии и неформальное общение. Программа направлена на выработку стратегических решений для развития молодёжных медиа, их интеграцию в нацпроекты, запуск менторских и стажёрских инициатив.
Для участия в первом дне деловой программы необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Справка:
Форум «ШУМ» сочетает образовательные и практические форматы. Его участники работают над реальными кейсами от партнёрских организаций и заказчиков, применяя знания на практике и формируя медиаповестку для молодёжной аудитории. В 2025 году форум впервые проходит в посёлке Донское. В четырёх образовательных заездах приняли участие 1200 молодых людей из России и зарубежных стран.
Центр «ШУМ» создан по поручению Президента РФ и реализует Всероссийский форум и одноимённую премию в сфере медиа и журналистики. Проект осуществляется АНО «Молодёжный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» и Правительства Калининградской области.
