В Калининградской области пройдёт деловая программа форума «ШУМ»

12–13 сентября в Калининградской области состоится двухдневная деловая программа Центра развития молодёжных медиа «ШУМ». Мероприятие объединит экспертов медиасферы, представителей власти, студентов и выпускников, чтобы обсудить роль медиа в формировании современной повестки.

Главная идея программы — медиа не только отражают реальность, но и формируют её через контент, который одновременно должен быть глубоким по смыслу и привлекательным для аудитории.

Ключевые участники:

заместитель министра Минобрнауки РФ Ольга Петрова (онлайн),

министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич,

председатель Российского союза молодёжи Дмитрий Покровский,

директор калининградского филиала Третьяковской галереи Камиля Байдильдина,

научный руководитель центра «НОП.Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов.

Среди экспертов также — и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Дёмин, ректор Альметьевского государственного технологического университета Александр Дьяконов и юрист, писатель, блогер Антон Самоха.

Во второй день подключатся представители культурного и образовательного сообщества: сотрудники Третьяковской галереи в Калининграде, кураторы БФУ, региональные медиапрактики и лауреаты премии «ШУМ». Они проведут мастер-классы и экскурсии, показав, как медиа работают на стыке искусства, образования и молодёжной политики.

Площадки программы: БФУ им. И. Канта, филиал Третьяковской галереи в Калининграде и молодёжный центр в посёлке Донское.

Участников ждут тренд-сессии о роли медиа в нацпроектах, мастер-классы по современным форматам продвижения, публичные дискуссии о правовых и этических границах медиасреды, презентации кейсов, экскурсии и неформальное общение. Программа направлена на выработку стратегических решений для развития молодёжных медиа, их интеграцию в нацпроекты, запуск менторских и стажёрских инициатив.

Для участия в первом дне деловой программы необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Справка:

Форум «ШУМ» сочетает образовательные и практические форматы. Его участники работают над реальными кейсами от партнёрских организаций и заказчиков, применяя знания на практике и формируя медиаповестку для молодёжной аудитории. В 2025 году форум впервые проходит в посёлке Донское. В четырёх образовательных заездах приняли участие 1200 молодых людей из России и зарубежных стран.

Центр «ШУМ» создан по поручению Президента РФ и реализует Всероссийский форум и одноимённую премию в сфере медиа и журналистики. Проект осуществляется АНО «Молодёжный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» и Правительства Калининградской области.

12+



