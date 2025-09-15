Стартует прием заявок на премию «Янтарный циркуль 2025» в Калининграде

Компания «ПРО_электро» объявляет о старте четвертого сезона премии «Янтарный циркуль» — уникальной награды для проектировщиков, которая не имеет аналогов в России. Конкурс призван отметить лучшие проектные решения, реализованные в Калининградской области.

История премии началась в 2022 году, когда калининградская компания «ПРО_электро» решила учредить профессиональную награду для проектировщиков. За три года премия превратилась в значимое событие регионального масштаба, получив поддержку крупнейших российских производителей энергооборудования.

Премию активно поддерживают ведущие заводы-производители энергооборудования страны. Оборудование этих компаний применяется в большинстве проектов, номинируемых на премию.

Премия охватывает восемь номинаций, представляющих все ключевые направления проектирования в регионе. Традиционно в конкурсе участвуют специалисты по проектированию систем энергоснабжения и освещения, работающие на территории Калининградской области.


Особую значимость имеют социально ориентированные проекты. В разные годы награды получали проекты детских садов в Балтийске и Гурьевске, благоустройство Борисовского бульвара в Калининграде, проект «Янтарное ожерелье» в Зеленоградске. Эти работы демонстрируют, как качественное проектирование влияет на повседневную жизнь калининградцев.

Инициатор премии — компания «ПРО_электро» — за восемь лет работы стала одним из лидеров регионального рынка электротехнического оборудования. Основанная командой из четырёх специалистов — Ивана Баранова, Алексея Бирюкова, Дмитрия Тыммы и Кирилла Бирюкова — компания выросла из стартапа в группу предприятий, включающую торговую, производственную и монтажную компании.

Сегодня оборудование «ПРО_электро» установлено в 60% парковых зон Калининградской области, включая знаковые объекты — парк «Южный», остров Канта, множество жилых комплексов и элементы электросетевой инфраструктуры. Компания также развивает собственное производство под брендом «Проэлектрощит», выпуская комплексные решения в сфере энергетики.

Церемония награждения «Янтарный циркуль» становится площадкой для обмена опытом между проектировщиками и представителями производственных компаний. Участники презентуют новинки оборудования, обсуждают тенденции отрасли и перспективы развития проектных решений в регионе.

Прием заявок на участие в премии «Янтарный циркуль 2025» продлится до 24 октября текущего года. Торжественная церемония награждения традиционно состоится в ноябре, приуроченная к профессиональному празднику — Дню проектировщика. Подробнее о премии по ссылке

Справка

ПРО_электро электротехническое оборудование

г. Калининград, ул. Туруханская, 3А
+7 (4012) 30 73 70
proelectro.pro
Реклама. ПК «ПРОЭЛЕКТРО», ИНН 3906392391
