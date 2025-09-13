Калининградцев приглашают на образовательные программы в «ШУМ»

С сентября по октябрь Калининградская область станет центром притяжения для молодых журналистов, блогеров, фотографов, педагогов, специалистов молодёжной политики и медиапрофессионалов. На базе Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» — проекта от Росмолодёжь — пройдёт серия тематических заездов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Что ждёт участников?
Каждый заезд посвящён актуальным темам медиаиндустрии и рассчитан на разные категории участников:
- школьные и студенческие медиакоманды,
- представители молодёжной политики,
- педагоги и волонтёры,
- сотрудники органов власти,
- руководители региональных СМИ.
Среди ключевых программ:
- «Крупным планом» (6–8 октября) — интенсив по навыкам видеопроизводства для тех, кто хочет научиться снимать профессиональное видео, монтировать ролики и создавать визуально привлекательный контент.
- «Точка зрения» (6–8 октября) — программа, посвящённая созданию социальной рекламы, где участники научатся продвигать важные темы и работать с аудиторией через креативные медиаформаты.
Программы пройдут в формате двух-трёхдневных интенсивов с насыщенной образовательной программой:
- Лекции и мастер-классы от ведущих экспертов: журналистов, режиссёров, медиаменеджеров и SMM-специалистов.
- Практическая работа в командах над созданием собственных медиапродуктов.
- Обучение ключевым навыкам: съёмка и монтаж видео, разработка социальной рекламы, работа с текстами и визуалами, продвижение в соцсетях.
Участники смогут не только получить новые знания, но и применить их на практике, создав собственные проекты под руководством профессионалов.
Как принять участие?
Регистрация на программы открыта до 15 сентября:
«Крупным планом» — https://vk.cc/cNVeFN
«Точка зрения» — https://vk.cc/cNVeIw
12+
Не упустите шанс стать частью профессионального медиасообщества и развить свои навыки вместе с экспертами Центра «ШУМ»!