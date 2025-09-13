Калининградцев приглашают на образовательные программы в «ШУМ»

С сентября по октябрь Калининградская область станет центром притяжения для молодых журналистов, блогеров, фотографов, педагогов, специалистов молодёжной политики и медиапрофессионалов. На базе Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» — проекта от Росмолодёжь — пройдёт серия тематических заездов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Что ждёт участников?

Каждый заезд посвящён актуальным темам медиаиндустрии и рассчитан на разные категории участников:

школьные и студенческие медиакоманды,

представители молодёжной политики,

педагоги и волонтёры,

сотрудники органов власти,

руководители региональных СМИ.





Среди ключевых программ:

«Крупным планом» (6–8 октября) — интенсив по навыкам видеопроизводства для тех, кто хочет научиться снимать профессиональное видео, монтировать ролики и создавать визуально привлекательный контент.

«Точка зрения» (6–8 октября) — программа, посвящённая созданию социальной рекламы, где участники научатся продвигать важные темы и работать с аудиторией через креативные медиаформаты.

Программы пройдут в формате двух-трёхдневных интенсивов с насыщенной образовательной программой:

Лекции и мастер-классы от ведущих экспертов: журналистов, режиссёров, медиаменеджеров и SMM-специалистов.

Практическая работа в командах над созданием собственных медиапродуктов.

Обучение ключевым навыкам: съёмка и монтаж видео, разработка социальной рекламы, работа с текстами и визуалами, продвижение в соцсетях.

Участники смогут не только получить новые знания, но и применить их на практике, создав собственные проекты под руководством профессионалов.

Как принять участие?

Регистрация на программы открыта до 15 сентября:

«Крупным планом» — https://vk.cc/cNVeFN

«Точка зрения» — https://vk.cc/cNVeIw

12+

Не упустите шанс стать частью профессионального медиасообщества и развить свои навыки вместе с экспертами Центра «ШУМ»!



