Осень будет выгодной: «Светофор» радует отличными ценами и широким ассортиментом

Жизнь не стоит на месте, времена года сменяют друг друга, вот уже эстафету стремительно пролетевшего лета незаметно перехватила осень. Однако есть то, что остается неизменным независимо от сезона: гарантированно выгодные цены в сети магазинов «Светофор»!

Направляясь в «Светофор», покупатели могут быть всегда уверены: здесь их ждет широкий выбор всевозможных товаров. Кстати, как раз в эти дни в сети существенное пополнение ассортимента и внушительный список новинок! Товары для дома и дачи, предметы личной гигиены, бытовая химия, корма для четвероногих питомцев — перечислять можно бесконечно... Вот лишь небольшая подборка:

  • Светильник светодиодный 1,2 м 45Вт, 6500K — 236,25 р.
  • Батарейки алкалиновые АА и ААА Denmax, 12 шт — 117,3 р.
  • Салфетки универсальные 15*15см 5шт. (70% целлюлоза, 30% хлопок) — 99,62 р.
  • Подгузники трусики LURE jambo pack, 5/XL (13 20)кг 40шт — 676,30 р.
  • Капсулы Биолан Color д/стирки д/п 35шт. — 331,90 р.
  • Salton набор ухода за обувью (губка бесцв., губка черн., крем 50 мл. черн.) ООО «Юпеко» — 272,83 р.
  • Пеленки для животных впитывающие одноразовые 60×40см 60 шт. — 500.33 р.
  • Корм Winner Meat консервированный, говядина/курица соус д/взрослых кошек 75гр Мираторг ТМ-17,67р.
  • Легкое говяжье сублимированное 90 г — 194,84 р.

Традиционно «Светофор» приятно удивляет внушительным выбором продуктов: от «заморозки» и бакалеи до снеков, кондитерских изделий и всевозможных напитков на любой вкус. Естественно, по выгодным ценам.

  • Котлеты куриные Вкусные в панировке зам. фас. 1кг «Атлантис» — 429,01 р.
  • Набор для Чахохбили (лоток) зам. вес. «Благояр» ГАП «Ресурс» — 233,64 р.
  • Горошек зелёный из мозговых сортов «Домашние секреты» ГОСТ в/с 460 г ст./б — 85,11 р.
  • Персики половинки в сиропе 425 мл ж/б — 93,42 р.
  • Ананасы в сиропе кусочки 580мл ж/б -м116,00 р.
  • Каша овсяная быстрорастворимая с изюмом/черносливом/абрикосом/лесные ягоды в коробке 40гр.*8шт. — 61,85р.
  • Маргарин ДОМАШНИЙ «Добавкин» 60% ГОСТ 250 г — 44,62 р.
  • Молоко сгущенное с сах. «Смолена» 0,2% 370 г БЗМЖ, ж/б — 89,79 р.
  • «Сыршарики» со вкусом сыра Чеддер 140 г — 63,45 р.
  • Попкорн сладкий 500 г — 172,41 р.
  • Хворост в сахарной пудре 150гр — 64,05 р.
  • Вафли «Артек плюс» с ванильным вкусом 200 г — 61,80 р.
  • Молочный крем десерт с молоком сгущенным вареным в ваф.трубочке eL`NATUR, 70 г, БЗМЖ −32,76 р.
  • Конфеты 35 батончика Твинс, 500 г — 194,00 р.
  • Карамель «Крут Фрут» с шипучей начинкой 500 г — 112,16 р.
  • Конфеты мини-батончики с марципаном 500 г Mieszko, Польша — 238,00 р.
  • Драже сахарное в хрустящей корочке «Ассорти» 500 г — 122,13 р.
  • Мороженое слив во взбитой шоколадн. глаз. «Лакомка» 90 г БЗМЖ «Вологодское мороженое» — 39,66 р.
  • Морс ягодный YESTA 0,95 л, — 71,80 р.
  • Напиток б/а газ Мохито 2л — 55,30 р.

На странице «Светофора» в сети «ВКонтакте» можно найти все активные сообщества магазинов Калининграда и области. С ними вы будете в курсе свежих поступлений и выгодных предложений, а также узнаете актуальные цены на интересующие вас товары в ближайших торговых точках.

Приезжайте и убедитесь сами: осень будет выгодной со «Светофором»! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.


Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 (995) 257 77 14
Вконтакте
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39». ИНН 3914023831
